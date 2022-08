Diese Auswirkung hatte ein Eigengeschäft einer Führungskraft auf die FCR Immobilien Aktiengesellschaft-Aktie

Zu Insidertrades kam es am 12.08.2022 bei FCR Immobilien Aktiengesellschaft. Die Publikation des Deals fand am 15.08.2022 statt. Im Portfolio von FCR Immobilien Aktiengesellschaft-in enger Beziehung RAT Asset & Trading GmbH kam es am 12.08.2022 zu Bewegung. Die Führungskraft kaufte 2.000 Aktien zu jeweils 17,00 EUR hinzu. Die FCR Immobilien Aktiengesellschaft-Aktie musste letztlich Verluste hinnehmen. Im FSE-Handel ging es um 4,70 Prozent auf 16,20 EUR abwärts.

Die FCR Immobilien Aktiengesellschaft-Aktie stand am Tag der offiziellen BaFin-News in der FSE-Sitzung schließlich 4,10 Prozent im Minus bei 16,20 EUR. Der FCR Immobilien Aktiengesellschaft-Wert wird an der Börse aktuell auf 165,97 Mio. Euro beziffert. Derzeit sind 9.763.000 Aktien handelbar.

Der vorangegangene Insidertrade von RAT Asset & Trading GmbH wurde am 09.08.2022 gemeldet. Damals deckte sich RAT Asset & Trading GmbH mit 215 FCR Immobilien Aktiengesellschaft-Aktien zu jeweils 17,10 EUR ein.

Redaktion finanzen.net