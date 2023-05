Diese Auswirkung hatte ein Eigengeschäft einer Führungskraft auf die Neon Equity-Aktie

Für den 22.05.2023 wurde bei Neon Equity ein Insiderdeal gemeldet. Der Handel wurde am 24.05.2023 gemeldet. in enger Beziehung TO Holding 1 GmbH griff am 22.05.2023 bei Neon Equity-Aktien zu. 1.390 Neon Equity-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 10,64 EUR gekauft. Die Neon Equity-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 2,00 Prozent im Plus bei 10,20 EUR.

Zum Handelsende ging es am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung für die Neon Equity-Aktie nach unten. Im FSE-Handel fiel das Papier um 2,50 Prozent auf 9,70 EUR.

Schon am 19.05.2023 stellte TO Holding 1 GmbH Anteile zum Kauf. Zu jeweils 10,62 EUR kaufte TO Holding 1 GmbH 1.150 Anteile.

