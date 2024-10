Diese Auswirkung hatte ein Eigengeschäft einer Führungskraft auf die NFON-Aktie

Erfasster Insidertrade

Zu einem Insidertrade kam es in jüngster Vergangenheit bei NFON.

Am 16.10.2024 tätigte bei NFON eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Die BaFin wurde am 18.10.2024 über die Transaktion informiert. 855 NFON-Papiere zu jeweils 5,85 EUR erwarb am 16.10.2024 Müller, Günter, Aufsichtsrat. Kaum Bewegung ließ sich im Endeffekt bei der NFON-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via FSE bei 5,75 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich am Veröffentlichungstag der BaFin-News letztlich die NFON-Aktie. Der Anteilsschein notierte via FSE bei 5,90 EUR. NFON verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 100,20 Mio. Euro. Der Streubesitz wird auf 16.561.100 Aktien beziffert.

Zuvor handelte Müller, Günter am 15.10.2024 mit NFON-Anteilen. Es ergab sich eine Erweiterung des Portfolios um 5.207 Aktien zu je 5,75 EUR.

