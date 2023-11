Diese Auswirkung hatte ein Eigengeschäft einer Führungskraft auf die Stabilus SE-Aktie

Wertpapiergeschäft

Stabilus SE gab kürzlich ein Eigengeschäft einer Führungskraft bekannt.

Am 10.11.2023 wurden bei Stabilus SE Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Die Meldung des Deals ging am 13.11.2023 ein. 100 Stabilus SE-Papiere zu jeweils 58,60 EUR erwarb am 10.11.2023 Bauerreis, Stefan, Vorstand. Das Papier von Stabilus SE gab in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 0,30 Prozent auf 58,75 EUR abwärts.

Im FSE-Handel gewannen die Stabilus SE-Papiere letztlich 3,10 Prozent auf 60,90 EUR. Letztlich wurden via FSE 128 Stabilus SE-Aktien gekauft oder verkauft. Die Stabilus SE-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 1,47 Mrd. Euro. Der Free Float wird momentan auf 24.700.000 Anteilsscheine beziffert.

Am 10.11.2023 führte Bauerreis, Stefan zuvor ein Eigengeschäft durch. Es wurde ein Kauf von 800 Stabilus SE-Aktien zu je 59,34 EUR getätigt.

