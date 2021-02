TeamViewer stellt für 2021 weiteres starkes Wachstum in Aussicht - Aktie vorbörslich im Plus

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 46,45 EUR

Getragen werde diese von globalen Megatrends rund um Digitalisierung , Konnektivität und Nachhaltigkeit, teilte das Unternehmen mit.

Einschließlich der Beiträge aus den jüngsten Übernahmen sollen die Billings währungsbereinigt um 29 bis 33 Prozent steigen. Die ausgewiesenen Billings erwartet TeamViewer wegen negativer Wechselkurseffekte, vor allem bedingt durch den schwächeren US-Dollar, in einer Spanne zwischen 585 und 605 Millionen Euro und geht dabei von vierteljährlichen Wachstumsraten zwischen 20 und 40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum aus. Im vergangen Jahr waren die Billings auf den Rekord von 460,3 Millionen Euro gestiegen, wie die TeamViewer AG bereits im Januar mitgeteilt hat. Mittelfristig erwartet das Unternehmen einen Anstieg der Billings auf 1 Milliarde Euro im Jahr 2023.

Der Umsatz soll im laufenden Jahr 525 bis 540 Millionen Euro erreichen, nach 455,6 Millionen im vergangenen Jahr. Die bereinigte Marge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sieht TeamViewer 2021 bei 55 bis 57 Prozent (Vorjahr: 57 Prozent).

TeamViewer haben Chance auf Hoch seit Sommer 2020

Nach den Quartalszahlen von TeamViewer haben die Aktien am Dienstag Aussicht auf ein Hoch seit Sommer 2020. Auf Tradegate legten sie um 0,4 Prozent zu auf gut 46 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag. Seit August 2020 erwies sich eine Widerstandszone bei 46 bis 47 Euro als zu hohe Hürde für den Kurs.

Die Ziele für das laufende Jahr seien etwas höher gesteckt als gegenwärtig die Markterwartungen, schrieb Analyst Stacy Pollard von JPMorgan in einer ersten Reaktion. Die mittelfristigen Prognosen des Anbieters von Fernwartungssoftware deuteten zudem auf nachhaltiges Wachstum hin. Alles in allem signalisierten die nach vorn gerichteten Aussagen des Unternehmens Zutrauen in die Wachstumsmöglichkeiten.

FRANKFURT (Dow Jones) / FRANKFURT (dpa-AFX)

