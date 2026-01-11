DAX25.262 +0,5%Est505.997 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,35 +1,4%Nas23.702 +1,0%Bitcoin77.577 -0,6%Euro1,1635 -0,2%Öl63,31 +1,0%Gold4.499 +0,5%
Diplomatie: USA entsenden Delegation nach Venezuela

09.01.26 20:03 Uhr

WASHINGTON/CARACAS (dpa-AFX) - Knapp eine Woche nach einer Operation des US-Militärs in Venezuela haben die Vereinigten Staaten eine Delegation nach Caracas entsandt. Am Freitag seien Diplomaten und Sicherheitspersonal der interimistischen diplomatischen Vertretung der USA für Venezuela in die Hauptstadt des südamerikanischen Landes gereist, teilte ein Sprecher des US-Außenministeriums der Deutschen Presse-Agentur mit. Ziel sei eine "erste Bewertung für eine möglicherweise schrittweise Wiederaufnahme des Betriebs" gewesen, hieß es zur Begründung.

Die USA hatten 2019 ihr Personal abgezogen und die Botschaft in Venezuela geschlossen, nachdem der autoritäre Staatschef Nicolás Maduro zuvor die diplomatischen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten abgebrochen hatte. Die USA hatten dessen Widersacher Juan Guaidó unterstützt. Die Wiederwahl Maduros 2018 war von vielen Ländern nicht anerkannt worden.

Das Verhältnis zwischen Washington und Caracas war seither stark gestört. Die interimistische diplomatische US-Vertretung für Venezuela befindet sich im kolumbianischen Bogota.

Die USA hatten am vergangenen Wochenende bei einer militärischen Operation in Venezuela Staatschef Maduro und dessen Ehefrau Cilia Flores gefasst und außer Landes gebracht. Seitdem befinden sie sich in den Vereinigten Staaten und müssen sich wegen angeblicher Drogendelikte verantworten. Am Montag erschienen der 63-Jährige und seine Frau vor Gericht - er erklärte sich für nicht schuldig im Sinne der Anklage./ngu/DP/men