Director schlägt bei Baader Bank-Aktien zu

Portfolio angepasst

Bei Baader Bank wurden vor kurzem Eigengeschäfte von Führungskräften gemeldet.

Zum 26.02.2025 wurde bei Baader Bank ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Am 27.02.2025 wurde der Deal offiziell gemacht. Vorstand Riedel, Oliver griff am 26.02.2025 bei Baader Bank-Aktien zu. 1.000 Baader Bank-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 4,24 EUR gekauft. An diesem Tag stieg die Baader Bank-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 1,20 Prozent auf 4,23 EUR.

Die Baader Bank-Aktie zeigte sich insgesamt im FSE-Handel am Veröffentlichungstage der BaFin kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 4,16 EUR an der Tafel. Baader Bank erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 203,97 Mio. Euro. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 48.797.300 beziffert.

Bereits am 21.02.2025 hatte Riedel, Oliver einen Trade getätigt. Bei einem Kurs von 4,24 EUR stockte die Führungsperson das eigene Depot um 1.000 Baader Bank-Aktien auf.

Redaktion finanzen.net