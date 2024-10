Directors' Dealings: All for One Group-Führungskraft bewegt Aktien

Portfolio angepasst

Anleger sollten All for One Group nach einem Insidertrade im Blick behalten.

Am 02.10.2024 wurden bei All for One Group Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Die Meldung des Deals ging am 04.10.2024 ein. 13.000 All for One Group-Aktien für jeweils 49,50 EUR kaufte am 02.10.2024 Nucleus Beteiligungs GmbH, in enger Beziehung. Die All for One Group-Aktie bewegte sich letztendlich kaum. Das Papier stand via FSE bei 49,50 EUR.

Die Aktie notierte schließlich mit Gewinnen. Im FSE-Handel legte sie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin um 1,80 Prozent auf 50,00 EUR zu. Die Aktien von All for One Group sind unterdessen 246,61 Mio. Euro wert. Im freien Handel befinden sich derzeit 4.982.000 Wertpapiere.

Bevor Qino JB Ltd. für Anteilsbewegungen sorgte, wurde am 02.10.2024 der letzte Insidertrade durchgeführt. Damals hatte Qino JB Ltd. in enger Beziehung 13.000 Anteilsscheine zu je 49,50 EUR gekauft.

Redaktion finanzen.net