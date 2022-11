Directors' Dealings bei All for One Group: Führungskraft kauft zu

Am 24.11.2022 wurden bei All for One Group Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 29.11.2022 ein. Am 24.11.2022 baute Knünz Invest Beteiligungs GmbH, in enger Beziehung, sein Depot um 8.584 Aktien aus. Knünz Invest Beteiligungs GmbH bezahlte 42,90 EUR je Anteilsschein. Die All for One Group-Aktie notierte im FSE-Handel an diesem Tag bei 44,50 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die All for One Group-Aktie notierte am Tag der offiziellen Meldung durch die BaFin im FSE-Handel in Rot und verlor 1,10 Prozent auf 46,70 EUR. Die Aktien von All for One Group sind unterdessen 234,65 Mio. Euro wert. 4.982.000 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Am 22.11.2022 wurden bereits All for One Group-Anteile von einer Führungskraft umgeschichtet. Einen Zukauf von 8.684 Papiere für jeweils 43,10 EUR tätigte zu diesem Zeitpunkt in enger Beziehung.

Redaktion finanzen.net