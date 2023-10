Directors' Dealings bei Allterco AD Registered: Führungskraft dampft Investition ein

Insider Depot

Bei Allterco AD Registered wurden vor kurzem Eigengeschäfte von Führungskräften gemeldet.

Allterco AD Registered meldete Directors' Dealings mit dem Ausführungsdatum 28.09.2023. Am 02.10.2023 wurde der Handel mit Allterco AD Registered-Anteilen gemeldet. Dimitrov, Dimitar, Sonstige Führungsperson, strich das eigene Depot am 28.09.2023 um Allterco AD Registered-Anteile zusammen. Somit schrumpfte das Portfolio um 71.002 Aktien zu einem Verkaufspreis von je 37,16 BGN. Die Allterco AD Registered-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 1,80 Prozent im Minus bei 21,50 EUR.

Die Allterco AD Registered-Aktie stand am Tag der offiziellen BaFin-News in der FSE-Sitzung schließlich 5,90 Prozent im Minus bei 20,80 EUR. In der Summe wechselten via FSE 630 Allterco AD Registered-Aktien den Besitzer. Allterco AD Registered wird derzeit am Markt mit 396,93 Mio. Euro bewertet. Gegenwärtig werden 18.050.900 Aktien frei am Markt gehandelt.

