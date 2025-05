Directors' Dealings bei Baader Bank: Führungskraft weitet Engagement aus

Insidertrade bei Baader Bank

Bei Baader Bank kam es kürzlich zu Eigengeschäften von Führungskräften.

Für den 30.04.2025 wurde bei Baader Bank ein Insiderdeal gemeldet. Baader Bank meldete den Insiderdeal am 02.05.2025. Riedel, Oliver, Vorstand, agierte mit Blick auf den Baader Bank-Anteilsschein optimistisch. Insgesamt wurden am 30.04.2025 2.000 Aktien zu je 4,40 EUR erworben. Die Aktionäre schickten das Papier von Baader Bank nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 2,90 Prozent auf 4,36 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung von Baader Bank nach oben. Im FSE-Handel gewann die Aktie letztlich 7,20 Prozent auf 4,74 EUR. Im Handel wurden an diesem Tag 350 Baader Bank-Aktien umgesetzt. Baader Bank ist derzeit am Markt 216,66 Mio. Euro wert. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 48.797.300 Papiere.

Zuvor handelte Riedel, Oliver am 30.04.2025 mit Baader Bank-Anteilen. Riedel, Oliver hatte sein Portfolio um 2.000 Anteile zu jeweils 4,44 EUR ausgebaut.

