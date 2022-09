Directors' Dealings bei Biofrontera: Führungskraft weitet Engagement aus

Die BaFin wurde über einen Insidertrade bei Biofrontera am 08.09.2022 informiert. Die Meldung des Deals ging am 14.09.2022 ein. Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, in enger Beziehung, kaufte am 08.09.2022 Biofrontera-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 5.239 Aktien zum Preis von jeweils 1,36 EUR den Besitzer. Die Biofrontera-Aktie kam im FSE-Handel kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 1,34 EUR.

Die Biofrontera-Aktie notierte im FSE-Handel des am Veröffentlichungstages der BaFin-News letzten Endes in Grün und gewann 5,50 Prozent auf 1,43 EUR. Über FSE wurden im Handelsverlauf 1.000 Biofrontera-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Die Marktkapitalisierung von Biofrontera beziffert sich unterdessen auf 79,40 Mio. Euro. An der Börse handelbar sind momentan 56.717.400 Papiere.

Bereits am 07.09.2022 hatte Deutsche Balaton Aktiengesellschaft einen Trade getätigt. Deutsche Balaton Aktiengesellschaft hatte sein Portfolio um 6.241 Anteile zu jeweils 1,36 EUR ausgebaut.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com