Directors' Dealings bei KWS SAAT SE: Führungskraft dampft Investition ein

Öffentliche Bekanntgabe

Die Aufsichtsbehörden wurden kürzlich über einen Insidertrade bei KWS SAAT SE informiert.

Am 24.05.2024 wurden bei KWS SAAT SE Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 27.05.2024. Coenen, Dr. Alexander, in enger Beziehung, strich das eigene Depot am 24.05.2024 um KWS SAAT SE-Anteile zusammen. Somit schrumpfte das Portfolio um 3.500 Aktien zu einem Verkaufspreis von je 59,40 EUR. Kaum Ausschläge verzeichnete die KWS SAAT SE-Aktie im FSE-Handel und tendierte zu guter Letzt bei 57,30 EUR.

Zum Handelsende ging es am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung für die KWS SAAT SE-Aktie nach unten. Im FSE-Handel fiel das Papier um 0,20 Prozent auf 59,20 EUR. Von der KWS SAAT SE-Aktie wurden im Tagesverlauf 88 Stück gehandelt. Der Börsenwert von KWS SAAT SE beläuft sich unterdessen auf 1,97 Mrd. Euro. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 33.000.000 Papiere.

Coenen, Dr. Alexander hatte bereits am 15.05.2024 einen Insidertrade abgeschlossen. Coenen, Dr. Alexander hatte sein Portfolio um 1.000 Anteile zu jeweils 58,09 EUR reduziert.

Redaktion finanzen.net