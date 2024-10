Directors' Dealings bei LANXESS: Führungskraft weitet Engagement aus

Directors' Dealings

Nach Eigengeschäften von Führungskräften rückte zuletzt LANXESS ins Blickfeld.

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 04.10.2024 bei LANXESS verzeichnet. Am 08.10.2024 wurde der Deal offiziell gemacht. Am 04.10.2024 baute Müller, Dr. Hans-Joachim, Aufsichtsrat, sein Depot um 644 Aktien aus. Müller, Dr. Hans-Joachim bezahlte 29,11 EUR je Anteilsschein. Die LANXESS-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes in Grün und gewann 2,70 Prozent auf 29,06 EUR.

Die LANXESS-Aktie musste am Tag der Kundgebung des Deals durch die BaFin letztlich Verluste hinnehmen. Im FSE-Handel ging es um 1,20Prozent auf 28,28 EUR abwärts. Im Handelsverlauf wurden 227 LANXESS-Aktien umgesetzt. Der Marktwert von LANXESS beträgt unterdessen 2,51 Mrd. Euro. An der Börse befinden sich momentan 86.346.304 Aktien im Streubesitz.

Das vorangegangene Eigengeschäft von Müller, Dr. Hans-Joachim wurde am 04.10.2024 erfasst. Zu jeweils 29,08 EUR kaufte Müller, Dr. Hans-Joachim 331 Anteile.

Redaktion finanzen.net