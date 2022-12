Directors' Dealings bei LEG Immobilien: Führungskraft kauft zu

Zu Insidertrades kam es am 27.12.2022 bei LEG Immobilien. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 29.12.2022 ein. Vorstand Schröter-Crossan, Susanne griff am 27.12.2022 bei LEG Immobilien-Aktien zu. 150 LEG Immobilien-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 60,55 EUR gekauft. Das Papier von LEG Immobilien gab in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 1,20 Prozent auf 59,92 EUR abwärts.

Am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin stieg die LEG Immobilien-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 2,60 Prozent auf 61,82 EUR. Der Börsenwert von LEG Immobilien beläuft sich unterdessen auf 4,47 Mrd. Euro. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 74.109.296 Papiere.

Vor dem Wiegel, Dr. Volker-Handel sorgte zuletzt am 26.09.2022 eine Führungskraft für Aufsehen. LEG Immobilien-Wiegel, Dr. Volker Vorstand holte sich 500 Aktien für je 60,51 EUR ins Depot.

Redaktion finanzen.net

