Directors' Dealings bei Neon Equity: Insider ersteht weitere Anteile

Die BaFin wurde über einen Insidertrade bei Neon Equity am 04.05.2023 informiert. Der Handel wurde am 09.05.2023 öffentlich gemacht. in enger Beziehung TO Holding 1 GmbH stockte am 04.05.2023 sein Investment in Neon Equity-Aktien auf. TO Holding 1 GmbH erstand 450 Aktien zu je 9,90 EUR. Die Neon Equity-Aktie kam im FSE-Handel kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 9,60 EUR.

Die Neon Equity-Aktie konnte am Veröffentlichungstag der BaFin-Info im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,90 Prozent auf 9,65 EUR.

Schon am 03.05.2023 stellte TO Holding 1 GmbH Anteile zum Kauf. Für einen Preis von jeweils 9,76 EUR erwarb TO Holding 1 GmbH 2.099 Aktien.

Redaktion finanzen.net