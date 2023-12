Directors' Dealings bei publity: Insider ersteht weitere Anteile

Insider Depot

Directors' Dealings: So reagierte die publity-Aktie.

Am 08.12.2023 wurden bei publity Directors' Dealings erfasst. Der Handel wurde am 12.12.2023 öffentlich gemacht. Sein Engagement in publity ausgebaut, hat am 08.12.2023 NEON EQUITY AG, in enger Beziehung. Das Portfolio erweiterte sich damit um 700 Aktien zu je 16,90 EUR. Zum Vortag unverändert notierte die publity-Aktie dann im FSE-Handel bei 15,80 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die publity-Aktie dann am Tag der veröffentlichten News durch die BaFin im FSE-Handel bei 16,20 EUR. publity erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 249,18 Mio. Euro. Der Free Float wird momentan auf 14.876.500 Anteilsscheine beziffert.

NEON EQUITY AG hatte bereits am 07.12.2023 einen Insidertrade abgeschlossen. Um 3.159 Anteile für einen Preis von jeweils 15,99 EUR baute NEON EQUITY AG das eigene Portfolio aus.

Redaktion finanzen.net