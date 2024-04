Directors' Dealings bei qbeyond (ex QSC): Insider ersteht weitere Anteile

Insider Depot

Directors' Dealings: So reagierte die qbeyond (ex QSC)-Aktie.

Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 11.04.2024 bei qbeyond (ex QSC). Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 12.04.2024. 49.735 qbeyond (ex QSC)-Papiere zu jeweils 0,62 EUR erwarb am 11.04.2024 Wolters, Nora, Vorstand. Im Endeffekt sprang die qbeyond (ex QSC)-Aktie im FSE-Handel an und legte um 6,50 Prozent auf 0,62 EUR zu.

Kaum Bewegung ließ sich im Endeffekt am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der qbeyond (ex QSC)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via FSE bei 0,59 EUR. Im Großen und Ganzen stieg das FSE-Volumen auf 3.370 qbeyond (ex QSC)-Aktien. qbeyond (ex QSC) wird aktuell mit einem Börsenwert von 74,75 Mio. Euro gelistet. 124.579.000 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Am 04.10.2022 wurde das vorangegangene Eigengeschäft von Führungskräften getätigt. Bei einem Kurs von 0,79 EUR je Papier baute qbeyond (ex QSC)-Rixen, Thies Vorstand sein Engagement um 99.012 Anteile aus.

Redaktion finanzen.net