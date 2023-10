Directors' Dealings bei Ringmetall Aktiengesellschaft: Führungskraft weitet Engagement aus

Insidertrade

So änderte ein Insider seinen Anteil an Ringmetall Aktiengesellschaft.

Ringmetall Aktiengesellschaft meldete Directors' Dealings mit dem Ausführungsdatum 17.10.2023. Der Handel wurde am 19.10.2023 öffentlich gemacht. Petri Industriebeteiligungen GmbH, in enger Beziehung, agierte mit Blick auf den Ringmetall Aktiengesellschaft-Anteilsschein optimistisch. Insgesamt wurden am 17.10.2023 200.000 Aktien zu je 2,71 EUR erworben. Zum Vortag unverändert notierte die Ringmetall Aktiengesellschaft-Aktie dann im FSE-Handel bei 2,62 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Ringmetall Aktiengesellschaft-Aktie dann am Tag der veröffentlichten News durch die BaFin im FSE-Handel bei 2,66 EUR. Der Ringmetall Aktiengesellschaft-Wert wird an der Börse aktuell auf 79,65 Mio. Euro beziffert. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 29.069.000 Papiere.

