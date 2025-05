Directors' Dealings bei Sparta Beteiligungen: Insider ersteht weitere Anteile

Aktien wechseln den Besitzer

Die Aufsichtsbehörden wurden kürzlich über einen Insidertrade bei Sparta Beteiligungen informiert.

Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 27.05.2025 bei Sparta Beteiligungen. Die Transaktion wurde am 28.05.2025 offengelegt. 8 Sparta Beteiligungen-Aktien für jeweils 17,60 EUR kaufte am 27.05.2025 Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, in enger Beziehung. Die Sparta Beteiligungen-Aktie zeigte sich insgesamt im FSE-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 17,60 EUR an der Tafel.

Anleger zeigten sich alles in allem am am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der Sparta Beteiligungen-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im FSE-Handel nahezu unverändert bei 17,60 EUR. Sparta Beteiligungen wird derzeit am Markt mit 84,88 Mio. Euro bewertet. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 4.822.920 Papiere.

Schon am 19.05.2025 stellte Deutsche Balaton Aktiengesellschaft Anteile zum Kauf. Die Führungskraft machte eine Steigerung im Portfolio um 5 Aktien zu jeweils 17,60 EUR bekannt.

Redaktion finanzen.net