Directors' Dealings bei Veganz: Führungskraft kauft zu

Depotänderung

So entwickelte sich die Veganz-Aktie nach einem kürzlich erfolgten Insidertrade.

Am 13.02.2025 wurden bei Veganz Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 14.02.2025 ein. Second Life Asset Management GbR, in enger Beziehung, agierte mit Blick auf den Veganz-Anteilsschein optimistisch. Insgesamt wurden am 13.02.2025 7.000 Aktien zu je 6,00 EUR erworben. Bei der Veganz-Aktie ließ sich schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 10,40 EUR.

Im FSE-Handel kam die Veganz-Aktie am Veröffentlichungstag der BaFin schlussendlich kaum vom Fleck und notierte bei 10,45 EUR. Im Handelsverlauf wurden 100 Veganz-Aktien umgesetzt. Insgesamt ist Veganz aktuell 12,58 Mio. Euro wert. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 1.251.999.

Zuvor wurde die letzte Transaktion durch eine Führungskraft am 13.02.2025 erfasst. Für jeweils 6,00 EUR stockte Möller, Moritz Vorstand das Engagement um 199 Veganz-Aktien auf.

Redaktion finanzen.net