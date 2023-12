Directors' Dealings: Insider weitet Engagement bei Neon Equity aus

Directors' Dealings

Directors' Dealings brachten jüngst die Neon Equity-Aktie in Bewegung.

Kürzlich kam es bei Neon Equity zu Directors' Dealings. Am 12.12.2023 wurde die Transaktion bekannt. Neon Equity Invest GmbH, in enger Beziehung bei Neon Equity fügte dem eigenen Portfolio 1.949 Neon Equity-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 08.12.2023 einen Wert von jeweils 8,33 EUR. Die Aktie notierte am Schluss mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um 0,60 Prozent auf 8,15 EUR.

Am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin stieg die Neon Equity-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 0,60 Prozent auf 8,10 EUR.

Schon am 07.12.2023 stellte Neon Equity Invest GmbH Anteile zum Kauf. Damals deckte sich Neon Equity Invest GmbH mit 939 Neon Equity-Aktien zu jeweils 8,51 EUR ein.

Redaktion finanzen.net