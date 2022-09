Directors' Dealings: sino-Führungskraft bewegt Aktien

sino meldete der BaFin einen Insiderdeal vom 23.09.2022. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 26.09.2022 ein. Hillen, Ingo, Vorstand bei sino, fügte am 23.09.2022 8.466 Aktien zu seinem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 27,12 EUR aufgerufen. Die Aktionäre schickten das Papier von sino nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 1,50 Prozent auf 26,90 EUR.

Am Veröffentlichungstag der BaFin wies die sino-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 6,10 Prozent auf 27,70 EUR nach oben. Im FSE-Handel wechselten 104 sino-Aktien den Besitzer. sino wird derzeit am Markt mit 64,28 Mio. Euro bewertet. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 2.337.500 Aktien.

Hillen, Ingo hatte bereits am 23.09.2022 einen Insidertrade abgeschlossen. Zu jeweils 27,25 EUR kaufte Hillen, Ingo 1.834 Anteile.

Redaktion finanzen.net