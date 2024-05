Directors' Dealings: Stabilus SE-Führungskraft bewegt Aktien

Depot umstrukturiert

Anleger sollten Stabilus SE nach einem Insidertrade im Blick behalten.

Am 15.05.2024 wurden bei Stabilus SE Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Die Transaktion wurde am 17.05.2024 offengelegt. Im Portfolio von Stabilus SE-Vorstand Büchsner, Dr. Michael kam es am 15.05.2024 zu Bewegung. Die Führungskraft kaufte 300 Aktien zu jeweils 54,80 EUR hinzu. Die Stabilus SE-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes in Grün und gewann 1,30 Prozent auf 54,80 EUR.

Die Aktie legte am Veröffentlichungstag der BaFin letztlich in der FSE-Sitzung 2,40 Prozent auf 55,80 EUR zu. An diesem Tag wurden via FSE 110 Stabilus SE-Aktien umgesetzt. Am Markt ist Stabilus SE aktuell 1,36 Mrd. Euro wert. Im freien Handel befinden sich derzeit 24.700.000 Wertpapiere.

Vor dem aktuellen Trade wurden die letzten Director’s Dealings 15.05.2024 verzeichnet. Damals hatte Bauerreis, Stefan Vorstand 300 Anteilsscheine zu je 54,43 EUR gekauft.

