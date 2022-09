Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Kaum Bewegung ließ sich um 09:22 Uhr bei der Walt Disney-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 111,78 EUR. Die Walt Disney-Aktie legte bis auf 111,98 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 111,48 EUR markierte die Walt Disney-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 111,48 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 813 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 158,74 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2021). Mit einem Zuwachs von mindestens 29,58 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 86,65 EUR fiel das Papier am 22.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 29,00 Prozent würde die Walt Disney-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 160,00 USD.

Walt Disney gewährte am 10.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,09 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,80 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26,33 Prozent auf 21.504,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17.022,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 10.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walt Disney einen Gewinn von 3,84 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: chrisdorney / Shutterstock.com