Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Freitagnachmittag mit Verlusten

Walt Disney im Blick

Die Aktie von Walt Disney gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Walt Disney-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 120,06 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 120,06 USD. Das Tagestief markierte die Walt Disney-Aktie bei 119,80 USD. Mit einem Wert von 121,07 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 146.958 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 124,67 USD erreichte der Titel am 01.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Kursplus von 3,84 Prozent wieder erreichen. Bei 80,10 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 33,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Walt Disney-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,865 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 130,00 USD.

Am 07.05.2025 lud Walt Disney zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. In Sachen EPS wurden 1,81 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Walt Disney -0,01 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 23,50 Mrd. USD gegenüber 21,99 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 06.08.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Walt Disney möglicherweise am 12.08.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,79 USD je Walt Disney-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walt Disney von vor 3 Jahren eingefahren

Hochstufung und Kurszielanhebung: Jefferies zeigt sich bullish für die Disney-Aktie

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison