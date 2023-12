Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag mit KursVerlusten

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Zuletzt ging es für die Walt Disney-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 92,40 USD.

Der Walt Disney-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 92,40 USD. Die Walt Disney-Aktie sank bis auf 91,65 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 92,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 271.422 Walt Disney-Aktien.

Am 10.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 117,90 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,60 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.10.2023 (78,74 USD). Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 17,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 129,00 USD je Walt Disney-Aktie aus.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,82 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,30 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walt Disney in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21.241,00 USD im Vergleich zu 20.150,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 06.02.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Walt Disney im Jahr 2024 4,38 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

