Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney zieht am Donnerstagnachmittag an

Kurs der Walt Disney

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Zuletzt konnte die Aktie von Walt Disney zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,2 Prozent auf 104,33 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Walt Disney-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 104,33 USD zu. In der Spitze legte die Walt Disney-Aktie bis auf 105,35 USD zu. Bei 104,17 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 609.404 Walt Disney-Aktien.

Am 03.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 118,60 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 80,10 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 23,22 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,750 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,880 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 127,50 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walt Disney am 07.05.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,81 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 23,50 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Walt Disney einen Umsatz von 21,99 Mrd. USD eingefahren.

Walt Disney wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Walt Disney rechnen Experten am 13.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,49 USD je Walt Disney-Aktie belaufen.

