Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney springt am Nachmittag hoch

Kursentwicklung

Die Aktie von Walt Disney zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im New York-Handel gewannen die Walt Disney-Papiere zuletzt 9,6 Prozent.

Die Walt Disney-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 9,6 Prozent auf 101,00 USD. Die Walt Disney-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 103,30 USD. Mit einem Wert von 101,90 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Walt Disney-Aktien beläuft sich auf 1.272.070 Stück.

Am 03.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 118,60 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 80,10 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 20,69 Prozent würde die Walt Disney-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,864 USD, nach 0,750 USD im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 127,50 USD.

Walt Disney ließ sich am 05.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,41 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,04 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24,60 Mrd. USD – ein Plus von 5,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Walt Disney 23,41 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 06.08.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 13.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Walt Disney.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,43 USD je Walt Disney-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Aktien von Netflix, Disney & Co. belastet: Neue Trump-Zölle lasten auf US-Medienaktien

Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Walt Disney von vor einem Jahr angefallen

RTL-Aktie in Grün: Super RTL feiert 30. Geburtstag