Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney gibt am Nachmittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 103,26 USD abwärts.

Die Walt Disney-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 2,1 Prozent auf 103,26 USD nach. Die Walt Disney-Aktie gab in der Spitze bis auf 102,88 USD nach. Bei 104,35 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 338.460 Walt Disney-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.03.2024 bei 123,73 USD. Gewinne von 19,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.08.2024 bei 83,92 USD. Abschläge von 18,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Walt Disney seine Aktionäre 2024 mit 0,750 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,872 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 127,50 USD je Walt Disney-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Walt Disney am 05.02.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,41 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,04 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,10 Prozent auf 24,60 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23,41 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Walt Disney wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 07.05.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,49 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

