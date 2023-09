Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney präsentiert sich am Nachmittag fester

Walt Disney im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Walt Disney. Zuletzt stieg die Walt Disney-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 80,30 USD.

Die Walt Disney-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 80,30 USD. Im Tageshoch stieg die Walt Disney-Aktie bis auf 80,90 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 80,15 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 340.721 Walt Disney-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 10.02.2023 auf bis zu 117,90 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walt Disney-Aktie 46,82 Prozent zulegen. Am 27.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,22 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Walt Disney-Aktie wird bei 121,50 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walt Disney am 09.08.2023. In Sachen EPS wurden 1,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Walt Disney 1,09 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 22.330,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 21.504,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 09.11.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,73 USD je Walt Disney-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Hollywoods Synchronsprecher steuern auf Streik zu

NASDAQ-Titel Netflix-Aktie gefragt: Vorläufige Einigung im Streik der Hollywood-Drehbuchautoren erzielt

Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Walt Disney-Investment verloren