Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Walt Disney-Aktie stieg im London-Handel. Um 17:29 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 88,64 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 88,37 USD. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 32.775 Walt Disney-Aktien.

Am 17.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 125,02 USD an. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 41,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.11.2022 bei 89,02 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walt Disney-Aktie 0,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 121,50 USD je Walt Disney-Aktie an.

Am 10.05.2023 hat Walt Disney die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,93 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walt Disney noch ein Gewinn pro Aktie von 1,08 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,61 Prozent auf 21.815,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20.272,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Walt Disney am 08.08.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,95 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

