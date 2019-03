Aroundtown-Aktie trotz Gewinnwachstum im Minus

Die Nettomieteinnahmen legten von Aroundtown 2018 um 41 Prozent auf 633 Millionen Euro zu, wie die Luxemburger mitteilten. Die in der Immobilienwirtschaft gängige operative Kennziffer FFO 1 legte um 38 Prozent auf 405,7 Millionen Euro zu. Das Konzernergebnis kletterte um 19 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro, nach Dritten legte der Gewinn von 1,3 auf 1,6 Milliarden Euro zu. Dazu trugen sowohl Immobilienverkäufe über Buchwert als auch Bewertungsgewinne bei.

Die Aktionäre sollen eine Dividende von 25 Cent je Aktie bekommen, ein Anstieg von 9 Prozent.

Zuwächse im Geschäftsjahr 2019

Für das laufende Jahr rechnet das Management mit weiteren Zuwächsen. Der FFO 1 soll auf 460 bis 470 Millionen Euro steigen.

Der MDax-Konzern profitiert schon seit geraumer Zeit vom anziehenden Gewerbeimmobilienmarkt, auf den sich das Unternehmen seit der Abspaltung der Wohnimmobilien-Gesellschaft Grand City Properties konzentriert. In den vergangenen Jahren hat der Konzern den Wert seines weltweiten Immobilienbestands erheblich steigern können. 2015, dem Jahr des Börsengangs, betrug der Wert der Immobilien noch 2,4 Milliarden Euro. Im Berichtszeitraum kamen Hotel- und Büroimmobilien im Wert von insgesamt 3,1 Milliarden Euro hinzu. Insgesamt wuchs das Immobilienvermögen auf 14,2 Milliarden Euro (Stand Ende Dezember).

Aroundtown fokussiert sich auf Ballungsräume, ist aber auch in mittelgroßen Städten vertreten. In Deutschland etwa besitzt das Unternehmen Immobilien in Frankfurt am Main, Stuttgart, München und Berlin. In der Hauptstadt kaufte Aroundtown im vergangenen Jahr unter anderem das Hilton-Hotel am Gendarmenmarkt. Auch der Hilton-Komplex am Londoner Hyde Park gehört nun zu den Luxemburgern. Im Gegenzug trennte sich der Konzern von weniger lukrativen Adressen.

Aroundtown-Aktie verliert - skeptische Analysten

Aroundtown hat die Anleger am Donnerstag trotz des für 2018 berichteten operativen Ergebnissprungs nicht überzeugt: Die Aktien des Gewerbeimmobilien-Spezialisten sackten gegen Mittag als einer der größten Verlierer im MDAX um knapp sechs Prozent auf 7,40 Euro ab. Erst vor zwei Tagen hatten sie bei 7,915 Euro noch ein Rekordhoch markiert.

Bei Analysten stießen Zahlen und Ausblick des Unternehmens in ersten Reaktion auf unterschiedliche Einschätzungen, allerdings hielten sie fast alle an ihren Kaufempfehlungen fest. Auch an den Kurszielen, die allesamt klar über dem aktuellen Bewertungsniveau liegen, änderte sich am Donnerstag nichts. Dies lässt vermuten, dass für die negative Entwicklung der Aktie vor allem Gewinnmitnahmen verantwortlich sind.

Einzig Tim Leckie von der US-Bank JPMorgan rät nicht mehr zum Kauf, weil sich seine Erwartung eines starken Substanzwerts (NAV) nicht erfüllt hatte. Die Resultate zeigten, dass die Luft für den Immobilienkonzern dünner werde und die Dynamik nachlasse, ergänzte Thomas Rothäusler vom Analysehaus Jefferies. Ähnlich äußerte sich Jonathan Kownator von Goldman Sachs, der die Zahlen als enttäuschend einstufte.

Osmaan Malik von der UBS billigte Aroundtown immerhin ein weitgehend erwartungsgemäßes Geschäftsjahr zu, wertete den Ausblick aber als gedämpft. Dagegen sprach Berenberg-Experte Kai Klose von starken Jahreszahlen, die seine Erwartungen übertroffen hätten, sowie einem positiven Ausblick. Auch beim Bankhaus Lampe stießen Zahlen und Ziele des Immobilienunternehmens auf positives Echo.

