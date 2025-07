Donnerstagshandel in Zürich: Zum Start des Donnerstagshandels Gewinne im SLI

SLI-Kursverlauf

Beim SLI lassen sich am vierten Tag der Woche erneut Gewinne beobachten.

Am Donnerstag verbucht der SLI um 09:10 Uhr via SIX ein Plus in Höhe von 0,64 Prozent auf 1.989,51 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0,502 Prozent fester bei 1.986,76 Punkten, nach 1.976,84 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1.990,46 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 1.986,30 Einheiten.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 1,22 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 10.06.2025, wurde der SLI mit 2.017,44 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 10.04.2025, wies der SLI einen Wert von 1.814,91 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.07.2024, erreichte der SLI einen Stand von 1.970,50 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 3,54 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2.146,62 Punkten. Bei 1.721,32 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Alcon (+ 1,87 Prozent auf 69,90 CHF), ams-OSRAM (+ 1,67 Prozent auf 12,20 CHF), Schindler (+ 1,44 Prozent auf 295,80 CHF), Swatch (I) (+ 1,35 Prozent auf 135,45 CHF) und Adecco SA (+ 1,18 Prozent auf 25,78 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Lindt (-1,07 Prozent auf 12.970,00 CHF), Zurich Insurance (-0,11 Prozent auf 556,80 CHF), Swiss Re (-0,11 Prozent auf 141,40 CHF), Swisscom (+ 0,00 Prozent auf 562,50 CHF) und Swiss Life (+ 0,12 Prozent auf 811,20 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 174.860 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 221,869 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 11,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,15 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net