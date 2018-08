Jack Mas Ant Financial stellt das chinesische Bankensystem auf den Kopf

Ant Financial zu erfolgreich

Alibaba-Gründer Jack Mas FinTech Ant Financial Services Group, besser bekannt als "Alipay", sieht sich aufgrund des eigenen Erfolges mit neuen Regelungen der chinesischen Aufsichtsbehörden konfrontiert. Das wertvollste FinTech der Welt, damit sind innovative Finanztechnologien gemeint, weist einen Wert von 150 Milliarden US-Dollar auf und war bereits bei Gründung das weltweit kostbarste Startup. Nun wird der Konzern von seinem eigenen astronomischen Erfolg eingeholt. Das Wall Street Journal (WSJ) schreibt, dass im letzten Jahr via "Alipay" weltweit mehr Transaktionen durchgeführt wurden, als via MasterCard. Insgesamt entspreche das mehr als acht Billionen US-Dollar an Transaktionen - mehr als doppelt so viel wie das Inlandsprodukt Deutschlands (2016). Von solch einem Erfolg können traditionelle Banken nur träumen. Diese beschweren sich darüber, dass "Alipay" ihnen die Anleger wegnehmen würde. Dies würde die Banken dazu veranlassen höhere Zinsen zu zahlen. Schon jetzt wurden Banken und Geldautomaten aus diesem Grund geschlossen. Trotz der Eingriffe seitens chinesischer Behörden, sind Investoren gut auf Ant Financial zu sprechen.

Aufsichtsbehörden reagieren

Nach Angaben des WSJ belief sich im vergangenen Jahr Ant Financials Gewinn vor Steuern auf zwei Milliarden US-Dollar - bei einem Umsatz von zirka zehn Milliarden US-Dollar. Doch Ant Financial wächst weiter, sodass chinesische Behörden die Märkte eingrenzen, auf denen das Unternehmen noch tätig sein darf. Bereits Anfang 2018 wurde ein nationales Kredit-Scoring-System durch die chinesische Zentralbank verhindert. Finanzunternehmen, die Kredite vergeben, wurde die Nutzung untersagt. Doch dabei bleibt es nicht. Laut WSJ überprüfen Aufsichtsbehörden auch, ob Ant Financial als Finanzdienstleistungsgesellschaft gelten soll. Damit würde "Alipay" die Kapitalanforderungen traditioneller Banken erfüllen, was widerum direkten Einfluss auf den Gewinn hätte. Zuletzt müssen große Geldmarktfonds ihre Bestände an Vermögenswerten, die es ihnen ermöglichen hohe Zinsen zu zahlen, reduzieren. Dies übe weiteren Druck auf den Finanzdienstleister aus und verlangsame die Zuflüsse auf den Geldfonds. Leiming Chen, Leiter der Rechtsabteilung, weist gegenüber dem WSJ die Kritik, dass sich Ant Financial wie eine Bank ohne Aufsicht verhalte indes zurück. Das Unternehmen sei vielmehr eine Plattform für Banken sowie Nichtbanken und keine Bedrohung für traditionelle Geldhäuser. Vielmehr würde "Alipay" diese komplettieren und dabei helfen, mehr Kunden zu erreichen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: zvg, ChinaFotoPress/ChinaFotoPress via Getty Images, Gil C / Shutterstock.com, JOHANNES EISELE/AFP/Getty Images