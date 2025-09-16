DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,39 ±-0,0%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin99.025 +0,6%Euro1,1736 ±0,0%Öl67,14 +0,4%Gold3.637 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 BYD A0M4W9 Infineon 623100 SAP 716460 Palantir A2QA4J Oracle 871460 Alibaba A117ME Apple 865985 Lufthansa 823212 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet mit Gewinnen -- Asiens Börsen im Minus -- Rheinmetall übernimmt Schiffbauer NVL -- DEUTZ-Aktie nahe 52-Wochen-Hoch -- BYD, Li Auto, NIO, CATL, Google, VW, Infineon, BVB im Fokus
Top News
DAX mit stabilem Wochenstart: Was den Leitindex in dieser Woche bewegen könnte DAX mit stabilem Wochenstart: Was den Leitindex in dieser Woche bewegen könnte
Trump macht Bedingungen: Russland-Sanktionen nur bei Nato-Zöllen gegen China Trump macht Bedingungen: Russland-Sanktionen nur bei Nato-Zöllen gegen China
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Dow Jones Industrial Average- Erstmals über 46.000 Punkte

15.09.25 09:10 Uhr

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich



Erstmals über 46.000 Punkte

Nach einer Vielzahl von Anläufen hat der Dow Jones® endlich den Spurt über die horizontalen Barrieren bei 45.000 Punkten geschafft. Zur Belohnung scheint der Aufwärtstrend der amerikanischen „blue chips“ wieder Fahrt aufzunehmen. So gelang es dem Aktienbarometer zum Ende der vergangenen Woche, seinen Vorstoß in „uncharted territory“ weiter voranzutreiben – erstmals wurden dabei Notierungen oberhalb der Marke von 46.000 Punkten erreicht. Übergeordnet kann die Kursentwicklung der letzten anderthalb Jahre unverändert als große Schiebezone interpretiert werden (siehe Chart). Aus der Höhe der Tradingrange ergibt sich ein langfristiges Anschlusspotenzial von rund 8.000 Punkten. Auf dem Weg bis zum Kursziel von 53.000 Punkten stellt die Trendlinie seit August 2022 (akt. bei 49.082 Punkten) eines der wenigen verbliebenen Zwischenziele dar. Das Risiko eines Fehlausbruchs wird durch die Relative Stärke (Levy) sowie durch den MACD reduziert, die jeweils freundlich zu interpretieren sind. Das Hoch von Anfang Juli bei 44.886 Punkten bietet sich dagegen als engmaschiger Stop-Loss an, denn ein Rebreak dieser Marke würde trotz der guten Rahmenbedingungen die Gefahr eines „false breaks“ spürbar erhöhen.

Dow Jones Industrial Average® (Weekly)

Chart Dow Jones Industrial Average®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Chart Dow Jones Industrial Average®
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

Ausgewählte Hebelprodukte

TypKOHebelBid / AskWKN
45.888
Short52.9496,45
60,22
/
60,25
HT6MLJ
Short47.17933,04
11,11
/
11,14
HT78K3
Long44.46732,47
12,28
/
12,31
HT7KKB
Long43.09416,39
2,38
/
2,39
HT653Q
HSBC Newsletter
Den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen erhalten Sie hier: HT6MLJ, HT78K3, HT7KKB, HT653Q, die Basisinformationsblätter hier.. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise** zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen. Lizenzhinweise finden Sie hier.
Wer­bung

Mehr zum Thema Dow Jones 30 Industrial

09:10Dow Jones Industrial Average- Erstmals über 46.000 Punkte
09:10Dow Jones Industrial Average- Erstmals über 46.000 Punkte
09:10Dow Jones Industrial Average- Erstmals über 46.000 Punkte
08:32Kalitta Air übernimmt erste Boeing 777-300 ERSF
07:05DAX startet mit Gewinnen -- Asiens Börsen im Minus -- Rheinmetall übernimmt Schiffbauer NVL -- DEUTZ-Aktie nahe 52-Wochen-Hoch -- BYD, Li Auto, NIO, CATL, Google, VW, Infineon, BVB im Fokus
06:47Streik bei Boeing geht weiter
06:30📈 Börsenspiel Trader: Heute begnnt eine neue Spielwoche. Jetzt teilnehmen und Range Rover Evoque gewinnen!
06:30📈 Börsenspiel Trader: Heute begnnt eine neue Spielwoche. Jetzt teilnehmen und Range Rover Evoque gewinnen!
mehr