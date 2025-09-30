DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,24 -0,6%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.274 -0,6%Euro1,1725 +0,3%Öl69,81 +0,1%Gold3.807 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Allianz 840400 RENK RENK73 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 SAP 716460 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneins - Hang Seng beflügelt -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- Goldpreis, Vonovia, BMW, VW, Porsche, Redcare Pharmacy im Fokus
Top News
Neue Handelswoche voraus: DAX dürfte zunächst kleine Startgewinne einfahren Neue Handelswoche voraus: DAX dürfte zunächst kleine Startgewinne einfahren
Goldpreis: Zum Wochenauftakt ein neues Rekordhoch Goldpreis: Zum Wochenauftakt ein neues Rekordhoch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin wartet nicht. Warum solltest du? Krypto ETPs von 21Shares entdecken.

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Geringe Gewinne erwartet

29.09.25 07:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.739,5 PKT 204,6 PKT 0,87%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

Wer­bung

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS - Der DAX dürfte mit einem leichten Plus in die neue Woche starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start rund 0,3 Prozent höher auf 23.820 Punkte. Am Freitag hatte es der Dax über die zuletzt immer wieder erfolglos angelaufene 21-Tage-Durchschnittslinie geschafft. Damit machte er den Anlegern wieder etwas Hoffnung auf ein Ende seiner zuletzt zähen Konsolidierung. Während die US-Indizes in der Vorwoche weitere Rekorde erreichten, wartet der Dax seit Mitte Juli auf einen neuen Höchststand. Als nächste Charthürden warten die 100- und 50-Tage-Linien etwas über 23.900 Punkten.

USA: - GEWINNE - Die US-Börsen haben sich am Freitag nach einigen Kursturbulenzen etwas erholt. Der Leitindex Dow Jones Industrial verabschiedete sich 0,65 Prozent höher mit 46.247,29 Punkten aus dem Handel. Damit verringerte er seinen Wochenverlust auf rund 0,1 Prozent. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,59 Prozent auf 6.643,70 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 konnte seine zeitweisen Verluste wieder abschütteln und legte letztlich um 0,44 Prozent auf 24.503,85 Punkte zu, womit er sein Wochenminus auf 0,5 Prozent eindämmte. Als Stütze nach drei Verlusttagen, denen eine Rekordjagd vorausgegangen war, erwiesen sich heimische Inflationsdaten. Schwache Daten zur Verbraucherstimmung trübten nur vorübergehend die Stimmung.

ASIEN: - VERLUSTE IN JAPAN; GEWINNE IN CHINA UND HONGKONG - In Asien haben sich die Aktienmärkte zum Start in die Woche unterschiedlich entwickelt. Der japanische Nikkei 225 gab rund eine Stunde vor Handelsende 0,8 Prozent nach. Besser sah es in China und Hongkong aus. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen zog im späten Handel um 0,6 Prozent an. In der Sonderverwaltungszone Hongkong kletterte der Hang-Seng-Index (Hang Seng) 1,4 Prozent nach oben.

Wer­bung

^

DAX 23739,47 0,87%

XDAX 23764,98 0,82%

EuroSTOXX 50 5499,70 1,01%

Stoxx50 4605,20 0,78%

DJIA 46247,29 0,65%

S&P 500 6643,70 0,59%

NASDAQ 100 24503,85 0,44%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

Wer­bung

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 128,32 +0,05%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1731 0,26%

USD/Yen 148,94 -0,39%

Euro/Yen 174,72 -0,13%

°

BITCOIN:

^

Bitcoin

(USD, Bitstamp)

Bitcoin 111.676 -0,47%

°

ROHÖL:

^

Brent 69,81 -0,32 USD

WTI 65,32 -0,40 USD

°

/zb

Mehr zum Thema DAX 40

07:43Neue Handelswoche voraus: DAX dürfte zunächst kleine Startgewinne einfahren
07:34dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Geringe Gewinne erwartet
07:25Ambition Score: Snipes vor Nike und Adidas erstmals die wichtigste Marke in der Hip-Hop-Welt
07:00DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneins - Hang Seng beflügelt -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- Goldpreis, Vonovia, BMW, VW, Porsche, Redcare Pharmacy im Fokus
06:42DAX-FLASH: Kleine Gewinne erwartet
06:30🚀 Neue Spielwoche im Börsenspiel Trader: Wochensieg holen und 2.222 Euro gewinnen!
06:30🚀 Neue Spielwoche im Börsenspiel Trader: Wochensieg holen und 2.222 Euro gewinnen!
06:30🚀 Neue Spielwoche im Börsenspiel Trader: Wochensieg holen und 2.222 Euro gewinnen!
mehr