dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Gewinne erwartet

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Der DAX dürfte sich wie zu Wochenbeginn auch am Dienstag zunächst nur wenig bewegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start rund 0,1 Prozent höher auf 23.772 Punkte. An der Wall Street hatte ein zwischenzeitlich deutlicherer Vorstoß zurück Richtung Rekord letztlich an Kraft verloren. Über dem Markt schwebt das Damoklesschwert "Shutdown" - denn ohne eine Einigung im US-Kongress in letzter Minute droht ab Mittwoch ein Stillstand der Arbeit in US-Regierungsbehörden. Im Kongress muss eine Einigung zum Haushalt erzielt werden, damit frisches Geld fließen kann. Dafür sind Stimmen der Demokraten nötig.

USA: - MODERATE GEWINNE - Nach dem Rekordlauf der US-Börsen vor einer Woche und den darauf folgenden Gewinnmitnahmen herrscht seit Freitag wieder vorsichtiger Optimismus. Die wichtigsten Indizes in den Vereinigten Staaten verbuchten am Montag letztlich allesamt moderate Gewinne. Gelassenheit scheint das Motto der Anleger zurzeit zu sein, - trotz des im Wochenverlauf drohenden Arbeitsstillstands in den US-Regierungsbehörden ("Shutdown") sowie zahlreicher anstehender Konjunkturdaten. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial beendete den Montag 0,15 Prozent höher bei 46.316,07 Punkten, nachdem er über weite Strecken leicht geschwächelt hatte.

ASIEN: - MEIST GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag überwiegend zugelegt. Die freundliche Verfassung der US-Märkte half auch in Asien. Der japanische Nikkei 225 legte zuletzt um 0,1 Prozent zu. In China war das Bild gemischt. Während der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen im späten Handel um 0,2 Prozent zulegte, gab der Hang-Seng-Index (Hang Seng) in der Sonderverwaltungszone Hongkong leicht um 0,1 Prozent nach.

DAX 23.745,06 0,02%

XDAX 23.771,80 0,03%

EuroSTOXX 50 5.506,85 0,13%

Stoxx50 4.609,71 0,10%

DJIA 46.316,07 0,15%

S&P 500 6.661,21 0,26%

NASDAQ 100 24.611,35 0,44%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 128,64 -0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1729 0,02%

USD/Yen 148,42 -0,12%

Euro/Yen 174,08 -0,10%

BITCOIN:

Bitcoin 114.194 -0,16%

(USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 67,53 -0,44 USD

WTI 63,07 -0,38 USD

