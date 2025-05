dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Gewinne zum Wochenschluss

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

Wer­bung Wer­bung

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS - Der DAX könnte sein bisheriges Wochenplus am Freitag wieder leicht ausbauen. So taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 24.037 Punkte und damit wieder über der runden Marke. Derzeit liegt der Dax auf Wochensicht rund ein Prozent im Plus. An seinem Rekord von 24.152 Punkten waren es am Mittwoch bereits über anderthalb Prozent, bevor eine leichte Korrektur einsetzte. An der Wall Street hatte sich am Vorabend nach zwei schwächeren Tagen wenig getan. Im Fokus bleibt hier die steigende Staatsverschuldung und die maue Nachfrage nach US-Staatsanleihen. Der Renditeanstieg strahlt auch auf andere Märkte und Anlageklassen ab.

USA: - STABIL - Die anfangs richtungslosen US-Börsen haben sich am Donnerstag stabilisiert. Anhaltende Sorgen der Anleger wegen des steigenden Staatsdefizits der Vereinigten Staaten, die zur Wochenmitte einen Kursrutsch ausgelöst hatten, schoben der Kaufbereitschaft allerdings einen Riegel vor. Der Leitindex Dow Jones Industrial arbeitete sich zeitweise zwar in positives Terrain vor, schloss aber prozentual unverändert mit 41.859,09 Punkten. Die vorangegangene Erholungsrally habe sich abgekühlt, beschrieb Craig Johnson vom US-Finanzunternehmen Piper Sandler das jüngste Börsengeschehen.

ASIEN: - ERHOLT - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag zugelegt. Die Stimmungsaufhellung in den USA sorgte auch in Asien für etwas Rückenwind. In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 im späten Handel nach den jüngsten Verlusten um 0,4 Prozent zu. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen gewann 0,3 Prozent und für den Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ging es um 0,6 Prozent nach oben.

Wer­bung Wer­bung

^

DAX 23.999,17 -0,51%

XDAX 24.051,29 0,59%

EuroSTOXX 50 5.424,48 -0,55%

Stoxx50 4.555,23 -0,59%

DJIA 41.859,09 0,00%

S&P 500 5.842,01 -0,04%

NASDAQ 100 21.112,47 0,15%°

-------------------------------------------------------------------------------

Wer­bung Wer­bung

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 130,00 -0,02%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1319 0,34%

USD/Yen 143,47 -0,38%

Euro/Yen 162,39 -0,04%°

BITCOIN:

^

Bitcoin 110.739 -0,90%

(USD, Bitstamp)°

ROHÖL:

^

Brent 64,00 -0,44 USD

WTI 60,75 -0,45 USD°

/jha/