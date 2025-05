dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 14.05.2025 - 17.00 Uhr

Entlastung für Verbraucher: Inflation sinkt auf 2,1 Prozent

WIESBADEN - Entlastung an der Zapfsäule - aber teurer Wocheneinkauf: Das Leben in Deutschland hat sich im April insgesamt nicht mehr ganz so stark verteuert wie in den Monaten zuvor. Billigere Energie drückte die Inflationsrate auf den niedrigsten Wert seit Oktober: Die Verbraucherpreise lagen um 2,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt bestätigt.

Trump: Putin hätte mich bei Ukraine-Treffen gerne dabei

DOHA/ABU DHABI - US-Präsident Donald Trump hält sich bis zum Schluss offen, ob er kurzfristig für ein mögliches Treffen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit Kremlchef Wladimir Putin in die Türkei reisen könnte. Putin hätte ihn gerne dabei, sagte Trump am Rande seiner Reise durch die Golfregion. Und das wäre auch möglich, schob der Republikaner nach. Er sei am Donnerstag zwar "ausgebucht" wegen seines Besuches in den Vereinigten Arabischen Emiraten. "Das heißt nicht, dass ich es nicht tun würde", betonte Trump mit Blick auf eine potenzielle Planänderung. Schließlich gehe es darum, "eine Menge Leben zu retten".

ROUNDUP/Ukraine-Treffen: Zögerndem Putin drohen neue Sanktionen

MOSKAU - Die geplanten Verhandlungen in der Türkei über die Beendigung des Ukraine-Kriegs werden schon vor Beginn zu einer Nervenprobe. Der Kreml lässt weiter offen, wen er an diesem Donnerstag zu den Gesprächen nach Istanbul schickt. Präsident Wladimir Putin hatte das Treffen selbst vorgeschlagen, sich aber nicht dazu geäußert, ob er auch persönlich anreist. Dies wiederum ist eine Forderung der Ukrainer, deren Präsident Wolodymyr Selenskyj in der Türkei nach eigenen Worten auf Putin wartet, da dieser allein in Russland das Sagen über Krieg und Frieden habe.

ROUNDUP: Netanjahu kündigt Gaza-Offensive 'in kommenden Tagen' an

JERUSALEM/GAZA - Die notleidende Zivilbevölkerung im Gazastreifen muss sich auf eine neue großangelegte Offensive Israels zur Zerschlagung der palästinensischen Terrororganisation Hamas einstellen. Der Einsatz solle "in den kommenden Tagen" beginnen, kündigte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gestern an. Ziel sei es, die Hamas vollständig zu besiegen und die verbliebenen Geiseln in ihrer Gewalt zu befreien. UN-Nothilfekoordinator Tom Fletcher kritisierte Israels Umgang mit dem nach außen abgeriegelten Küstengebiet scharf und warnte vor einem "Völkermord".

GESAMT-ROUNDUP/Merz wirbt für Kraftakt: 'Der Staat, das sind wir alle'

BERLIN - Bundeskanzler Friedrich Merz hat in seiner ersten Regierungserklärung eine gemeinsame Kraftanstrengung aller Menschen in Deutschland gefordert, um das Land wieder nach vorne zu bringen. "Der Staat, das sind wir alle", sagte er im Bundestag. "Wir können alle Herausforderungen, ganz gleich, wie groß sie auch sein mögen, aus eigener Kraft heraus bewältigen."

Reiche und Klingbeil bei Wirtschaftsforum erwartet

BAD SAAROW - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) werden zum Ostdeutschen Wirtschaftsforum in Bad Saarow südöstlich von Berlin erwartet. Bei der am Sonntag beginnenden Konferenz kurz nach dem Amtsantritt der schwarz-roten Bundesregierung diskutieren Spitzen von Unternehmen und Verbänden mit Politikern über Wege aus der angespannten Wirtschaftslage.

