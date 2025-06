dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 19.06.2025 - 17.00 Uhr

ROUNDUP: Britische Notenbank tastet Leitzins nicht an

LONDON - Die britische Notenbank hat ihren Leitzins wie erwartet nicht verändert. Er liege weiter bei 4,25 Prozent, teilte die Bank of England am Donnerstag nach ihrer geldpolitischen Sitzung in London mit. Bankvolkswirte hatten überwiegend mit dieser Entscheidung gerechnet. Die Tür für künftige Zinssenkungen wurde jedoch offen gelassen.

Spanien lehnt Fünf-Prozent-Ziel der Nato ab

MADRID - Spanien sperrt sich gegen die Nato-Pläne zur Erhöhung der Verteidigungsausgaben auf fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das habe der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez dem Generalsekretär der Nordatlantischen Allianz, Mark Rutte, in einem Brief mitgeteilt, berichteten der staatliche TV-Sender RTVE und andere Medien, denen der Brief vorliegt. Die Regierung in Madrid bestätigte auf Anfrage diese Informationen.

Minister Katz: Chamenei kann nicht weiter existieren

TEL AVIV - Israels Verteidigungsminister Israel Katz nimmt Irans obersten Führer Ajatollah Ali Chamenei direkt ins Visier. "Ein Diktator wie Chamenei, der an der Spitze eines Staates wie Iran steht, und sich die Zerstörung des Staates Israel auf die Fahne geschrieben hat, dieses schreckliche Ziel der Zerstörung Israels, kann nicht weiter existieren", sagte er in der Stadt Cholon.

Russischer Wirtschaftsminister warnt vor Rezession

ST. PETERSBURG - Russlands politische Führung hat unerwartet deutlich vor Problemen für die russische Wirtschaft gewarnt. "Den Zahlen nach haben wir eine Abkühlung, den aktuellen Empfindungen der Unternehmer nach sind wir schon an der Grenze zum Übergang in eine Rezession", sagte Wirtschaftsminister Maxim Reschetnikow auf dem Petersburger Internationalen Wirtschaftsforum (SPIEF). Er kritisierte die Politik der Zentralbank und warnte vor einem Einbruch bei den Investitionen.

Norwegens Notenbank senkt Leitzins überraschend

OSLO - Die norwegische Notenbank hat unerwartet ihre Geldpolitik gelockert. Der Leitzins werde um 0,25 Prozentpunkte auf 4,25 Prozent reduziert, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung. Volkswirte hatten hingegen einen unveränderten Zins erwartet. Die Notenbank stellt zudem weitere Zinssenkungen in Aussicht. Es ist die erste Zinssenkung seit der Pandemie im Mai 2020.

Schweizerische Nationalbank senkt Leitzins auf Null Prozent

ZÜRICH - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) macht den nächsten Zinsschritt und senkt den Leitzins um weitere 0,25 Prozentpunkte. Er liegt nun bei 0,00 Prozent.

