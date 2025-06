dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 20.06.2025 - 12.30 Uhr

Deutschland: Erzeugerpreise fallen weiter dank Dämpfer bei Energiekosten

WIESBADEN - In Deutschland hat sich der Rückgang der Preise auf Herstellerebene wegen gefallener Energiekosten weiter beschleunigt. Im Jahresvergleich gingen die Erzeugerpreise im Mai um 1,2 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Es ist der mittlerweile dritte Preisdämpfer in Folge, wobei sich der Rückgang der Preise, die Erzeuger für ihre Waren verlangen, jeweils verstärkt hat. Analysten hatten den erneuten Preisrückgang im Mai in dieser Stärke erwartet.

Irans Außenminister lehnt Verhandlungen während Angriffen ab

TEHERAN/GENF - Irans Außenminister Abbas Araghtschi hat Verhandlungen angesichts der anhaltenden israelischen Angriffe abgelehnt. Solange diese Angriffe nicht aufhörten, gebe es grundsätzlich keinen Raum für Gespräche und Diplomatie, sagte Araghtschi in einem Interview mit dem iranischen Portal SNN. Man sei nicht bereit, mit irgendjemandem zu verhandeln. Es gebe keinen Kontakt mit den Amerikanern.

ROUNDUP: Brüssel schließt Unternehmen aus China von EU-Aufträgen aus

BRÜSSEL - Chinesische Unternehmen werden künftig von bestimmten öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen. Konkret geht es um Aufträge für die Beschaffung von Medizinprodukten im Wert von mehr als fünf Millionen Euro, wie die EU-Kommission mitteilte. Damit nutzt die Behörde erstmals ein 2022 in Kraft getretenes Sanktionswerkzeug.

Kasachstan steigert Ölexport nach Deutschland

ASTANA - Kasachstan will im laufenden Jahr den Ölexport nach Deutschland auf zwei Millionen Tonnen steigern. Dies gehe aus einer Präsentation des staatlichen Öl- und Gaskonzerns Kasmunaigas (Kazmunaygas) hervor, berichtete die Nachrichtenagentur Interfax Kasachstan. Im vergangenen Jahr hatte das Land noch 1,5 Millionen Tonnen nach Deutschland exportiert.

Japans Inflation steigt auf höchsten Stand seit über zwei Jahren

TOKIO - In Japan hat sich die Inflation im Mai verstärkt und den höchsten Stand seit über zwei Jahren erreicht. Die Verbraucherpreise ohne Berücksichtigung von frischen Lebensmitteln seien um 3,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen, wie die Regierung am Freitag in Tokio mitteilte. Damit hat sich die Teuerung in dieser Abgrenzung den dritten Monat in Folge verstärkt. Die Jahresrate erreichte den höchsten Wert seit Anfang 2023.

ROUNDUP 3: Europäer verhandeln mit Iran über Atomprogramm

GENF/TEL AVIV/TEHERAN - Während der Krieg zwischen Israel und Iran in die zweite Woche geht, wollen sich drei europäische Außenminister heute bei einem Treffen mit ihrem iranischen Kollegen in Genf um Deeskalation bemühen. Ein Ziel von Johann Wadephul (Deutschland), Jean-Noël Barrot (Frankreich) und David Lammy (Großbritannien) ist es, den Iran zum Einlenken bei seinem Atomprogramm zu bewegen und von Kernwaffen fernzuhalten.

