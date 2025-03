dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 25.03.2025 - 17.00 Uhr

USA: Verbrauchervertrauen fällt auf den tiefsten Stand seit 4 Jahren

WASHINGTON - Die Stimmung der Verbraucher in den USA ist auf den tiefsten Stand seit vier Jahren gefallen. Der Konsumindikator sei um 7,2 Punkte auf 92,9 Punkte gesunken, teilte das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag in Washington mit. Dies ist der niedrigste Wert seit Anfang 2021. Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf 94,0 Punkte gerechnet. Der Wert für den Monat Januar wurde allerdings von 98,3 auf 100,1 Punkte nach oben revidiert.

ROUNDUP/Deutschland: Ifo-Index hellt sich nach Finanzpaket wie erwartet auf

MÜNCHEN - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich wie von Ökonomen erwartet aufgehellt. Das Ifo-Geschäftsklima stieg im März um 1,4 Punkte auf 86,7 Punkte, wie das Ifo-Institut am Dienstag in München mitteilte. Volkswirte hatten eine solche Aufhellung prognostiziert, auch wegen der milliardenschweren Investitionspläne der wohl künftigen Bundesregierung in Infrastruktur, Klima und Verteidigung. Trotzdem bleibt das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer auf einem langfristig niedrigen Niveau. "Die deutsche Wirtschaft hofft auf Besserung", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

ROUNDUP/Kreise: Koalitions-Unterhändler für Kurswechsel beim Heizungsgesetz

BERLIN - Kaum ein anderes Projekt der Ampel-Koalition war so umstritten wie das Heizungsgesetz. Nun positioniert sich eine Arbeitsgruppe der Koalitionsverhandlungen von CDU, CSU und SPD: Sie schlägt einen grundlegenden Kurswechsel beim Heizungsgesetz vor. Die Förderung für Immobilienbesitzer für den Heizungstausch soll aber bleiben.

GESAMT-ROUNDUP: Neuer Bundestag konstituiert - Klöckner ist Präsidentin

BERLIN - In einer Zeit innerer und äußerer Unsicherheiten hat der 21. Deutsche Bundestag seine Arbeit aufgenommen. Die 630 Abgeordneten kamen 30 Tage nach der Bundestagswahl zu ihrer ersten Sitzung zusammen. Sie wählten die CDU-Politikerin Julia Klöckner mit großer Mehrheit zur neuen Bundestagspräsidentin. Die 52-Jährige rief in ihrer Antrittsrede das Parlament zu "Anstand" und einem "ordentlichen Umgang miteinander" auf.

Brüssel fördert deutsche Projekte zu kritischen Rohstoffen

BRÜSSEL - Im Wettbewerb um kritische Rohstoffe will die EU-Kommission 47 Projekten unter die Arme greifen - darunter auch drei in Deutschland. Die ausgewählten Firmen sollen etwa von schnelleren Genehmigungsverfahren oder einfachem Zugang zu Kapital profitieren, teilte die Brüsseler Behörde mit. Kritische Rohstoffe wie Lithium, Mangan oder Kobalt sind für etliche Schlüsselindustrien von Bedeutung, darunter die Fertigung von Batterien und Chips.

USA: Russland und Ukraine wollen zivile Schifffahrt absichern

WASHINGTON/KIEW - Nach Angaben der USA haben sich Russland und die Ukraine bereiterklärt, die Sicherheit der zivilen Schifffahrt im Schwarzen Meer zu gewährleisten. Es solle auf Gewalt verzichtet und die Nutzung von Handelsschiffen für militärische Zwecke verhindert werden, hieß es in zwei von der US-Regierung veröffentlichten Erklärungen.

ROUNDUP: Immobilienpreise steigen erneut - 'Boden gefunden'

WIESBADEN - Wohnungen und Häuser in Deutschland haben sich Ende 2024 erneut verteuert. Von Oktober bis Dezember stiegen die Preise im Schnitt um 1,9 Prozent gemessen an Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden berichtet. Gemessen am Vorquartal gab es ein leichtes Plus von 0,3 Prozent.

