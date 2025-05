dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 05.05.2025 - 10.00 Uhr

Kreise: Shell erwägt Übernahme von BP

NEW YORK - In der britischen Ölindustrie könnte es demnächst zu einer Megaübernahme kommen. Shell (Shell (ex Royal Dutch Shell)) arbeite mit Beratern an der Prüfung des möglichen Kaufs von BP, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Wochenende unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertrauter Personen. BP wird an der Börse aktuell mit umgerechnet knapp 66 Milliarden Euro bewertet. Shell ist derzeit gut 175 Milliarden Euro schwer. Zusammengerechnet erreicht die Börsenbewertung fast die gesamte Wirtschaftsleistung Portugals. Allerdings ist bei einer Übernahme ein spürbarer Aufschlag auf den letzten Aktienkurs üblich, sodass das Land auch noch überholt werden könnte.

Wer­bung Wer­bung

Banken-Deal: Erste Group übernimmt die Führung bei Santanders Polen-Tochter

WIEN/MADRID/WARSCHAU - Die österreichische Großbank Erste Group (Erste Group Bank) steigt für eine Milliardensumme bei der Polen-Tochter der spanischen Konkurrentin Santander ein. Dazu kaufen die Österreicher für umgerechnet rund 6,8 Milliarden Euro einen beherrschenden Anteil von 49 Prozent an der Santander Bank Polska, wie beide Konzerne am Montag mitteilten. Zudem übernimmt Erste Group die Hälfte des Vermögensverwalters Santander TFI für 200 Millionen Euro. Der Anteilskauf ist einer der größten europäischen Banken-Deals der vergangenen Jahre.

Autozulieferer Stabilus verdient im Quartal weniger - Ziele bestätigt

KOBLENZ - Der Autozulieferer Stabilus (Stabilus SE) ist im zweiten Geschäftsquartal vor allem dank der Übernahme des US-Industriedienstleisters Destaco gewachsen. Die Erlöse kletterten im Jahresvergleich um 7,8 Prozent auf 338 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Aus eigener Kraft sei der Umsatz jedoch um fünf Prozent geschrumpft. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) ging um gut drei Prozent auf 37,7 Millionen Euro zurück. Die Ziele für das laufende Geschäftsjahr 2024/25 bis Ende September bestätigte das Stabilus-Management. Dabei erwartet das Unternehmen Aufholeffekte im zweiten Halbjahr des Geschäftsjahres.

IPO: Börsengang soll Pfisterer bis zu 101,5 Millionen Euro bringen

WINTERBACH - Der Spezialist für Energieübertragungs- und Sicherheitstechnik Pfisterer peilt bei seinem Börsengang einen Bruttoerlös von bis zu 101,5 Millionen Euro an. Die Preisspanne für die Aktien sei zwischen 25 und 29 Euro festgelegt worden, teilten die Winterbacher am Montag mit. Angeboten werden 3,5 Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung und etwa 1,69 Millionen Aktien aus einer Umplatzierung von aktuellen Aktionären. Der Angebotszeitraum beginne voraussichtlich am 6. Mai und endet am oder um den 12. Mai. Der erste Handelstag ist am oder um den 14. Mai 2025 herum geplant.

Wer­bung Wer­bung

US-Zölle auf Autoteile sind in Kraft

WASHINGTON - In den USA sind die von Präsident Trump angekündigten Zölle auf bestimmte Autoteile am Samstag in Kraft getreten. Es gilt ein Aufschlag von 25 Prozent. Erleichterungen gibt es für Hersteller, die ihre Fahrzeuge in den USA endmontieren. Sie können sich einen Teil der Zölle rückerstatten lassen.

Warren Buffett will mit 94 nicht mehr Chef sein

OMAHA - Der legendäre US-Investor Warren Buffett will nach mehr als einem halben Jahrhundert die Führung seiner Holding Berkshire Hathaway abgeben. Er werde dem Verwaltungsrat vorschlagen, zum Jahresende seinen designierten Nachfolger Greg Abel auf den Spitzenposten zu heben, sagte der 94-Jährige auf der Aktionärsversammlung von Berkshire. "Die Zeit ist gekommen." Er wolle danach weiter als Berater zur Seite stehen, aber die Entscheidungen werde Abel treffen, betonte Buffett. Ins Büro werde er aber vermutlich trotzdem gehen, sagte er dem Sender CNBC.

BVB auf dem Weg zum Happy End: 4:0 gegen Wolfsburg

DORTMUND - Die in weiten Teilen fürchterliche Saison von Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) steht doch noch vor einem Happy End. Mit dem 4:0 (1:0) gegen den VfL Wolfsburg gelangen dem Team von Trainer Niko Kovac zum ersten Mal in dieser Spielzeit drei Siege in Serie. Der BVB sprang damit vorerst auf Platz vier und ließ die Fans beseelt vom Europapokal singen - etwas, das noch vor wenigen Wochen undenkbar schien.

Wer­bung Wer­bung

^

Weitere Meldungen

-Warnstreik im Logistikzentrum von Zalando in Erfurt

-Plädoyers im Betrugsprozess zur VW-Dieselaffäre erwartet

-Vodafone warnt Handykunden bei Betrugsanrufen

-Biontech berichtet über Start ins neue Geschäftsjahr

-Starbase: Musks Weltraum-Firma bekommt eigene Stadt

-Netanjahu: Reaktion auf Huthi-Angriff auch gegen Iran°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/mis