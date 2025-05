dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 05.05.2025 - 15.15 Uhr

ROUNDUP/Kreise: Ölmulti Shell erwägt Mega-Übernahme des Konkurrenten BP

NEW YORK - In der Ölindustrie könnte es demnächst zu einer Megaübernahme kommen. Shell (Shell (ex Royal Dutch Shell)) arbeite mit Beratern an der Prüfung des möglichen Kaufs von BP, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Wochenende unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertrauter Personen. BP wird an der Börse aktuell mit umgerechnet knapp 66 Milliarden Euro bewertet. Shell ist derzeit gut 175 Milliarden Euro schwer.

ROUNDUP: Warren Buffett gibt Führung von Berkshire Hathaway ab

OMAHA - Der legendäre US-Investor Warren Buffett will nach mehr als einem halben Jahrhundert die Führung seiner Holding Berkshire Hathaway abgeben. Er werde dem Verwaltungsrat vorschlagen, zum Jahresende seinen designierten Nachfolger Greg Abel auf den Spitzenposten zu heben, sagte der 94-Jährige auf der Aktionärsversammlung von Berkshire am Wochenende. "Die Zeit ist gekommen." Experten zeigten sich von dem Schritt an sich wenig überrascht - doch mit diesem Zeitpunkt hatte außerhalb von Buffetts Familie wohl niemand gerechnet.

ROUNDUP: Autozulieferer Stabilus verdient im Quartal weniger - Ziele bestätigt

KOBLENZ - Der Autozulieferer Stabilus (Stabilus SE) ist im zweiten Geschäftsquartal dank der Übernahme des US-Industriedienstleisters Destaco gewachsen. Im Tagesgeschäft lief es indes nicht so rund. Auf vergleichbarer Basis schrumpfte der Umsatz jedoch - und das operative Ergebnis sank ebenfalls. An seinen Zielen für das laufende Geschäftsjahr bis Ende September 2025 hielt der Stabilus-Vorstand am Montag fest. So erwartet er Aufholeffekte im zweiten Halbjahr. Die Stabilus-Aktie verlor am Montagvormittag allerdings rund 1,8 Prozent und gehörte zu den größten Verlierern im Nebenwerteindex SDAX.

ROUNDUP: Erste Group übernimmt das Zepter bei Santanders Polen-Tochter

WIEN/MADRID/WARSCHAU - Die österreichische Großbank Erste Group (Erste Group Bank) steigt für eine Milliardensumme bei der Polen-Tochter der spanischen Konkurrentin Santander ein. Die Österreicher kaufen dazu für umgerechnet rund sieben Milliarden Euro einen beherrschenden Anteil von 49 Prozent an der Santander Bank Polska und die Hälfte des Vermögensverwalters Santander TFI. Der Anteilskauf ist einer der größten europäischen Banken-Deals der vergangenen Jahre.

Biontech peilt ersten Krebs-Zulassungsantrag Ende 2025 an

MAINZ - Das mit seinem Corona-Impfstoff bekanntgewordene Unternehmen Biontech (BioNTech (ADRs)) will bis Ende dieses Jahres einen ersten Zulassungsantrag für ein Krebsmedikament einreichen. Geplant sei der Antrag in den USA für eine Art Chemotherapie der nächsten Generation gegen Gebärmutterkrebs, teilten die Mainzer am Mittwoch mit. Bei einer solchen Therapie kommen sogenannte Antikörper-Wirkstoff-Konjugate zum Einsatz. Dabei sollen Wirkstoffe der Chemotherapie mit Hilfe von Antikörpern gezielter an Krebszellen gebracht werden.

IPO: Börsengang soll Pfisterer bis zu 101,5 Millionen Euro bringen

WINTERBACH - Der Spezialist für Energieübertragungs- und Sicherheitstechnik Pfisterer peilt bei seinem Börsengang einen Bruttoerlös von bis zu 101,5 Millionen Euro an. Die Preisspanne für die Aktien sei zwischen 25 und 29 Euro festgelegt worden, teilten die Winterbacher am Montag mit. Angeboten werden 3,5 Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung und etwa 1,69 Millionen Aktien aus einer Umplatzierung von aktuellen Aktionären. Der Angebotszeitraum beginne voraussichtlich am 6. Mai und endet am oder um den 12. Mai. Der erste Handelstag ist am oder um den 14. Mai 2025 herum geplant.

