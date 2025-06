dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 11.06.2025 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Währungseffekte belasten Zara -Mutter Inditex - Aktie stark unter Druck

ARTEIXO - Die Zara-Eigentümerin Inditex hat der mauen Konsumstimmung zuletzt etwas trotzen können. Dennoch fiel der Start ins neue Geschäftsquartal nicht so gut aus, wie von Analysten erhofft. Auch die Zahlen zum abgelaufenen Quartal verfehlten die Erwartungen. Obendrein dürfte der Gegenwind durch Währungseffekte im laufenden Jahr stärker werden als bisher befürchtet. Die Aktie der spanischen Textilkette gab am Mittwoch deutlich nach.

Wer­bung Wer­bung

Kreise: Boeing und Airbus winken Aufträge aus Marokko

LONDON - Der US-Flugzeugbauer Boeing könnte bald einen Großauftrag der Royal Air Maroc erhalten, und auch bei dem europäischen Konkurrenten Airbus (Airbus SE) könnte eine kleinere Bestellung aus Marokko eingehen. Die staatliche Fluggesellschaft erwägt als Teil ihrer Expansionspläne, etwa zwei Dutzend Boeing 787 Dreamliner für ihre Langstreckenflotte und bis zu 50 Boeing 737 für Kurzstreckenziele zu ordern, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete. Die marokkanische Airline plane außerdem, etwa 20 Airbus A220 für Regionalflüge anzuschaffen.

Großauftrag: Daimler Truck soll Bundeswehr Lkws für Militärtransporte liefern

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN - Daimler Truck hat einen Großauftrag der Bundeswehr erhalten. Deren Mobilitätsdienstleister BwFuhrpark Service habe eine mittlere dreistellige Stückzahl an Fahrzeugen vom Typ Mercedenz-Benz Arocs bestellt, teilte der Nutzfahrzeughersteller am Mittwoch in Leinfelden-Echterdingen mit. Ein Auftragswert wurde nicht genannt. Geplant sei die Auslieferung aller Fahrzeuge bis Ende Mai 2026. Die Lkws sollten gemäß der aktuellen Beschaffungsstrategie der deutschen Bundesregierung zur Verbesserung der militärischen Transportkapazitäten für die Landes- und Bündnisverteidigung beitragen, hieß es weiter.

Hörgerätekette Kind wird von Demant aus Dänemark übernommen

KOPENHAGEN/GROSSBURGWEDEL - Die Hörgerätekette Kind wird vom dänischen Branchen-Riesen Demant übernommen. Eine entsprechende Vereinbarung sei heute unterzeichnet worden, teilte der Erwerber mit. 700 Millionen Euro wollen die Dänen für das Familienunternehmen zahlen. Mit der Übernahme will Demant vor allem seine Präsenz auf dem deutschen Markt verbessern, wo Kind mit rund 600 Filialen zu den größten Anbietern gehört.

Wer­bung Wer­bung

Musk kündigt Robotaxi-Dienst noch für diesen Monat an

AUSTIN - Tesla-Chef Elon Musk will ein erstes Robotaxi-Angebot des Elektroauto -Herstellers voraussichtlich am 22. Juni an den Start bringen. Der Termin könne allerdings noch verschoben werden, da Tesla "paranoid" sei, was die Sicherheit angehe, schrieb Musk bei seiner Online-Plattform X. Er hatte bereits angekündigt, dass Tesla zunächst nur mit 10 bis 20 Fahrzeugen in einem Teil der texanischen Stadt Austin starten werde.

Schott Pharma bekommt neuen Finanzchef - Vertragsverlängerung für Konzernchef

MAINZ - Der Pharmazulieferer SCHOTT Pharma bekommt einen neuen Finanzchef. Reinhard Mayer wird die Nachfolge von Almuth Steinkühler ab dem ersten August antreten, wie das Unternehmen am Mittwoch in Mainz mitteilte. Mayer war zuletzt Finanzchef bei der Nilfisk Holding A/S, einem Hersteller für Reinigungsgeräte. Zuvor hatte er diese Position bei Hansgrohe , einem deutschen Hersteller für sanitäre Produkte, sowie beim schwedischen Medizintechnikkonzern Getinge Group inne. Steinkühler verlasse das Unternehmen auf eigenen Wunsch, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen, hieß es weiter. Derweil verlängerte das Unternehmen den Vertrag mit Unternehmenschef Andreas Reisse bis April 2026, der dann die in der Geschäftsordnung festgelegte Altersgrenze für Vorstandsmitglieder von 65 Jahren erreicht.

Lkw-Lobby fürchtet Milliardenstrafen wegen EU-Klimazielen

BRÜSSEL - Angesichts eines schleppenden Zuwachses klimafreundlicher Lastwagen im Straßenverkehr warnt der Lobbyverband Acea vor hohen Strafen für Hersteller. Demnach könnten Zahlungen in Milliardenhöhe fällig werden, sagten Verbandsvertreter bei einem Pressegespräch in Brüssel. Die Gesetzgeber müssten deutlich mehr unternehmen, um die Nachfrage nach klimafreundlichen Nutzfahrzeugen zu erhöhen.

Wer­bung Wer­bung

^

Weitere Meldungen

-UBS-Finanzchef hofft auf 'besseren' Ausgang bei Kapitalvorschriften

-ROUNDUP: Zahl der Balkonkraftwerke steigt auf eine Million

-Warburg Bank will sich von Kapitalmarktgeschäft trennen - Stellenabbau

-Wieder Montagsprotest am Frankfurter Flughafen

-Drei Konzerne brauen fast die Hälfte des Biers

-Hotelgruppe Arcona Ziel von Cyber-Attacke

-Reißender Absatz für Nintendos neue Switch-2-Konsole

-Luftverkehrslobby fordert finanzielle Erleichterungen

-ChatGPT: So viel Strom wie eine Sekunde Backofen pro Anfrage

-BVB-Star Brandt über Bellinghams: 'Eine gute Familie'

-Kliniken fordern Milliarden-Soforthilfe

-Zu unzuverlässig: Apple erklärt Verzögerung bei KI-Siri

-Wieder Warnstreiks in Brauereien im Norden

-Kehl bestätigt: BVB lehnt Chelsea-Angebot für Gittens ab

-Bahn: KI verbessert Prognose zur Auslastung von S-Bahnen

-Sender: Dortmund lehnt drittes Chelsea-Angebot für Gittens ab

-Für besseres Angebot: Welche Bahn-Reformen sich Wettbewerber wünschen

-Deutsche Firmen überprüfen Cloud-Strategie wegen US-Politik

-Kommerzielle Axiom-Raummission wegen Lecks verschoben

-Immobilienpreise im Saarland bleiben stabil

-Späte Ostern sorgen für mehr Hotel-Übernachtungen im April in Deutschland

-Erhebung: Wälder in Deutschland stehen unter 'Dauerstress'

-BVB verabschiedet Hummels im Testspiel gegen Juventus Turin

-Jedes siebte Unternehmen wurde von Hackern angegriffen

-Auf Entdeckungsreise in der neuen Lego -Welt

-Reul befürwortet Diskussion über Social-Media-Verbot für Jugendliche°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha