dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 14.05.2025 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Eon steigert operativen Gewinn und Investitionen - Ziele bestätigt

ESSEN - Höhere Investitionen und kälteres Wetter haben dem Energieversorger Eon (EON SE) zu einem Ergebnissprung im ersten Quartal verholfen. Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) stieg zum Jahresstart im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 18 Prozent auf gut 3,2 Milliarden Euro, wie der Konzern am Mittwoch in Essen mitteilte. "Wir haben eine gute Basis für ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 gelegt", sagte Finanzchefin Nadia Jakobi laut Mitteilung. Die Jahresprognose bestätigte sie ebenso wie die Ziele für 2028. Die Aktie stand an der DAX-Spitze.

ROUNDUP: Daimler Truck von US-Zöllen erfasst - Aktie nur leicht im Minus

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat wegen der Unsicherheit auf seinem profitabelsten Markt Nordamerika infolge der US-Zölle seinen Jahresausblick gesenkt. Konzern-Chefin Karin Radström geht auf dem wichtigen Markt jetzt von weniger Lkw-Verkäufen aus und damit auch insgesamt von weniger Umsatz und Gewinn, wie das DAX-Unternehmen überraschend am Dienstagabend in Leinfelden-Echterdingen mitteilte. Markt und Absatz in Nordamerika würden nun schwächer eingeschätzt, hieß es zur Begründung. Die Aktie hielt ihre Kursverluste am Mittwoch allerdings im Rahmen, weil das erste Quartal überraschend gut ausfiel.

ROUNDUP 2: Brenntag blickt etwas vorsichtiger auf 2025 - Kursrutsch

ESSEN - Der Chemikalienhändler Brenntag (Brenntag SE) blickt im schwierigeren Geschäftsumfeld in der Tendenz etwas vorsichtiger auf seine Jahresziele. Für 2025 peilt der Dax-Konzern laut einer Mitteilung vom Mittwoch nun den unteren Bereich der im März ausgegebenen Gewinnprognose von 1,1 bis 1,3 Milliarden Euro an. Das wäre beim bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (operatives Ebita) im schlechtesten Fall genauso viel wie im Vorjahr. Das kam bei Investoren nicht gut an.

ROUNDUP: Auftragsrekord für Rüstungszulieferer Renk - Prognose bestätigt

AUGSBURG - Der Rüstungsboom sorgt beim Panzergetriebe-Hersteller RENK weiterhin für eine hohe Nachfrage. "Angetrieben von einem starken Defense-Geschäft konnten wir im ersten Quartal 2025 unseren Auftragseingang gegenüber dem Vorjahresquartal mehr als verdoppeln", sagte der seit Februar amtierende Unternehmenschef Alexander Sagel am Mittwoch laut Mitteilung. Er sieht Renk auf Kurs zu den bestätigten Jahreszielen und erwartet längerfristig großes Potenzial durch steigende Verteidigungsbudgets der EU- und Nato-Staaten. Die bisher stark gelaufene Renk-Aktie pendelte daraufhin zwischen Gewinnen und Verlusten.

ROUNDUP: Deutsche Pfandbriefbank erwägt Ausstieg aus US-Geschäft

GARCHING - Die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) (pbb) stellt angesichts der Wirtschaftsentwicklung unter US-Präsident Donald Trump ihr Geschäft in den Vereinigten Staaten in Frage. "Unter der neuen Administration haben die Unsicherheiten deutlich zugenommen", sagte Vorstandschef Kay Wolf am Mittwoch bei der Vorlage von Quartalszahlen in Garching bei München. Die Wirtschaftsleistung sei deutlich zurückgegangen. Der Finanzierer von Gewerbeimmobilien will daher weiterhin keine neuen Kreditverträge in dem Land abschließen - und prüft "alle Optionen" für sein US-Geschäft.

ROUNDUP: Bilfinger legt zum Jahresstart kräftig zu - Ziele bestätigt

MANNHEIM - Der Industriedienstleister Bilfinger (Bilfinger SE) hat im ersten Quartal vor allem von seinen jüngsten Zukäufen profitiert. Umsatz und operatives Ergebnis legten in den drei Monaten bis Ende März deutlich zu. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte der MDAX-Konzern am Mittwoch vor seiner Hauptversammlung. Nach Kursgewinnen im frühen Handel drehte die Aktie aber ins Minus. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent nach unten. Allerdings hat das Papier seit dem Jahreswechsel bereits um fast 60 Prozent zugelegt.

ROUNDUP/Trotz Einbußen: Bei PVA Tepla läuft es besser als gedacht - Aktie steigt

WETTENBERG - Das Technologieunternehmen PVA TePla leidet weiter unter den schwachen Halbleitermärkten. Im ersten Quartal sanken Umsatz und Ergebnis, doch dabei schlug sich der Konzern besser als von Analysten befürchtet. Auch zog der Spezialist für Vakuum-Technologie und Messtechnik in den ersten drei Monaten trotz des anhaltend schwierigen Marktumfelds mehr Aufträge an Land. Das gefiel den Börsianern, die Aktie zog nach den Nachrichten zur Wochenmitte auf ein 11-Monats-Hoch.

ROUNDUP: Grand City Properties streicht auch Dividende für 2024

LUXEMBURG - Die Aroundtown-Tochter (Aroundtown SA) Grand City Properties hält mit Blick auf die turbulenten Märkte ihr Geld weiter zusammen und zahlt weiter keine Dividende. Für das vergangene Jahr werde es wie schon in den beiden Jahren davor keine direkte Gewinnbeteiligung für die Aktionäre geben, teilte das im SDAX gelistete Unternehmen am späten Dienstagabend in Luxemburg mit. Dies werde den Anteilseignern bei der Hauptversammlung am 24. Juni vorgeschlagen. "Wir verfolgen damit weiter einen konservativen und umsichtigen Finanzansatz und bewahren uns finanzielle Flexibilität und Spielraum."

Starkes Europa-Geschäft beflügelt Alstom - Doch Ausblick sorgt für Kursrutsch

SAINT-OUEN-SUR-SEINE - Der französische Alstom-Konzern hat im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende März) dank guter Geschäfte insbesondere in Europa und in der Region Amerika seinen Umsatz gesteigert und wieder schwarze Zahlen eingefahren. Dabei schnitt der Hersteller von Schienenfahrzeugen und -systemen überraschend stark ab. Für das laufende Jahr hat sich Alstom jedoch weniger vorgenommen, wie aus einer Mitteilung vom Mittwoch hervorgeht. Branchenkenner zeigten sich enttäuscht, die Aktie rauschte prozentual zweistellig in die Tiefe.

ROUNDUP: Hapag-Llyod steuert wegen US-Zollkrieg in unruhigen Gewässern

HAMBURG - Nach einem starken ersten Quartal blickt die Hamburger Container-Reederei Hapag-Lloyd mit zunehmender Unsicherheit auf die kommenden Monate. Die Anfang April 2025 erhöhten Importzölle in den USA hätten zu einer starken Verunsicherung der Kunden beigetragen und die Nachfrage belastet, schrieb der Konzern in seinem am Mittwoch in Hamburg vorgelegten Quartalsbericht. Zudem sei weiterhin unklar, wann die Passage durch das Rote Meer wieder sicher befahren werden könne. Zwar bestätigte Hapag-Lloyd seine Jahresprognose, aber sie sei mit "sehr hohen Unsicherheiten" behaftet.

ROUNDUP: Tui-Kunden buchen Sommerurlaub später - Aktie sackt ab

HANNOVER - Der späte Ostertermin verschiebt das Geschäft des Reisekonzerns TUI nach hinten. Einerseits fehlten dem Konzern im Winterhalbjahr Umsatz und Gewinn aus den Osterferien. Andererseits buchten die Menschen ihre Reisen für den Sommer diesmal später als sonst, teilte Tui am Mittwoch in Hannover mit. Vorstandschef Sebastian Ebel sieht den Konzern dennoch auf Kurs zu mehr Umsatz und Gewinn im laufenden Geschäftsjahr - trotz Handelskrieg und Zoll-Wirrwarr. Dazu sollen besonders höhere Reisepreise beitragen. An der Börse kamen die Neuigkeiten jedoch schlecht an.

Weitere Meldungen

-Folgen der US-Zollpolitik bremsen Indus Holding im ersten Quartal aus

-Patrizia profitiert von Sparkurs - Marktumfeld bessert sich

-Microsoft streicht Tausende Arbeitsplätze

-Deutsche Börse bekommt Aufsichtsratschefin

-Samsung übernimmt deutschen Lüftungsexperten FläktGroup

-Knaus Tabbert weiter im Rückwärtsgang

-ROUNDUP 2/Museum und Massage: Airbnb will mit Dienstleistungen wachsen

-Sony rechnet mit hohen Kosten für US-Zölle - Aktie legt dennoch zu

-ROUNDUP: Gewerkschaft bestreikt erstmals die Kölner Ford-Werke

-Nestle will effizienter forschen und plant neues Zentrum

-Luxusmarke Burberry könnte 1.700 Stellen streichen

-Weniger als 17.000 Apotheken in Deutschland - Umsatzplus 2024

-VW-Dachholding Porsche SE auch im ersten Quartal mit Milliardenverlust

-BMW stellt sich 3000 Aktionären - Designierter Aufsichtsratschef zur Wahl

-Verhandlungen zwischen Charité-Tochter CFM und Verdi stocken

-Ippen.Media ruft zu Allianzen im Lokaljournalismus auf

-Chefredakteurin Eckrodt verlässt Zeitungsgruppe Münsterland

-Trotz BVB-Aufholjagd: Ricken unzufrieden

-ROUNDUP: Constantin Schreiber hört als 'Tagesschau'-Sprecher auf

-Inspekteur: Russische Marine zunehmend aggressiv°

