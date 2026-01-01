dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 16.01.2026 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2/Milliardendeal: US-Konzern will Klöckner kaufen - Kurssprung

COLUMBUS/DÜSSELDORF - Der Stahlhändler Klöckner & Co (KlöcknerCo (KlöCo)) steht vor der Übernahme durch Worthington Steel. Der US-Konzern bietet elf Euro je Aktie für das Düsseldorfer Unternehmen. Großaktionär Friedhelm Loh unterstütze das Gebot und habe sich verpflichtet, die gesamte Beteiligung von 41,5 Prozent der Klöckner-Aktien anzudienen, teilte Worthington am späten Donnerstagabend in Columbus und Düsseldorf mit. Der Unternehmenswert inklusive Schulden des im SDAX notierten Konzerns werde bei der Transaktion mit 2,4 Milliarden US-Dollar (knapp 2,1 Mrd Euro) beziffert. An der Börse kamen die Übernahmepläne sehr gut an.

ROUNDUP/Krise in China: Porsche verkauft weniger Fahrzeuge

STUTTGART - Die Lage des Sportwagenbauers Porsche (Porsche vz) in China hat sich im vergangenen Jahr verschärft. 2025 verkauften die Schwaben gut 41.900 Fahrzeuge dort. Das waren rund 26 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen in Stuttgart mitteilte. Insgesamt lieferte die VW (Volkswagen (VW) vz)-Tochter gut 279.400 Sport- und Geländewagen aus. Das ist der niedrigste Stand seit dem Corona-Jahr 2020. Damals hatten die Schwaben fast 272.200 Fahrzeuge in Kundenhände übergeben.

Nordamerika schwächelt: Absatzrückgang bei Daimler Truck

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN - Vor allem die Marktschwäche in Nordamerika hat für einen kräftigen Absatzrückgang beim Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck gesorgt. Der DAX-Konzern verkaufte im vergangenen Jahr 422.510 Lkw und Busse, wie das Unternehmen aus Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart am Freitag mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr entspreche das einem Rückgang von acht Prozent.

ROUNDUP 2: Ringen um letzte Details für E-Auto-Förderung

BERLIN - Wie genau sieht die neue Kaufprämie für Elektroautos aus? Anders als angekündigt will Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) doch nicht an diesem Freitag darüber informieren. Der Termin werde verschoben, "um noch letzte Detail-Abstimmungen innerhalb der Bundesregierung vornehmen zu können", teilte das Umweltministerium mit.

ROUNDUP: Frankfurter Flughafen bleibt unter Rekordniveau - Schub im Dezember

FRANKFURT - Der Frankfurter Flughafen ist auch 2025 noch weit hinter den Rekordwerten aus der Zeit vor der Corona-Pandemie zurückgeblieben. Zwar wuchs die Zahl der Fluggäste im Vergleich zum Vorjahr um 2,6 Prozent auf knapp 63,2 Millionen, wie der Flughafenbetreiber Fraport am Freitag in Frankfurt mitteilte. Das waren aber immer noch über 10 Prozent weniger als im Rekordjahr 2019, als fast 70,6 Millionen Passagiere Deutschlands größten Airport genutzt hatten. Im Dezember lief es nun aber deutlich besser. Die Aktie legte am Freitag zum Start leicht zu.

