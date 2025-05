dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 21.05.2025 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Hornbach Holding setzt sich verhaltene Ziele - Aktie rutscht ab

BORNHEIM - Die miese Verbraucherstimmung und der anhaltende Kostendruck werden den Baumarkt- und Baustoffkonzern Hornbach Holding (HORNBACH) in den kommenden Monaten belasten. Trotz anhaltender Ausgabendisziplin rechnet das Management mit weiteren Kostensteigerungen, vor allem die inflationsbedingt gestiegenen Gehälter dürften das operative Ergebnis dämpfen. Derweil lief der Start in die Frühjahrssaison laut Mitteilung "sehr erfolgreich", wie Hornbach am Mittwoch in Bornheim bei der Vorlage seiner Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2024/2025 (bis Ende Februar) mitteilte. Das volatile makroökonomische und geopolitische Umfeld sorge jedoch weiterhin für Risiken im Hinblick auf Lieferketten und die Konsumstimmung. Anleger waren enttäuscht, die Aktie sank deutlich.

Brenntag holt früheren Rockwool-Chef Birgersson an die Spitze

ESSEN - Der Chemikalienhändler Brenntag (Brenntag SE) hat nach mehrmonatiger Suche einen Nachfolger für seinen scheidenden Vorstandschef gefunden. Jens Birgersson werde die Leitung des Unternehmens ab dem 1. September übernehmen, teilte Brenntag am Mittwoch in Essen mit. Der Manager war bisher in verschiedenen Managementfunktionen tätig, lange Zeit hatte er die Geschicke beim dänischen Dämmstoffhersteller Rockwool gelenkt. Birgersson folgt bei Brenntag auf Christian Kohlpaintner, der sein Amt zum 31. August niederlegt.

Bechtle erweitert Vorstand mit Finanzchef - Jehle kommt von Computacenter

NECKARSULM - Der IT-Dienstleister Bechtle schafft im Vorstand einen eigenen Posten für Finanzen und angelt sich dafür einen Manager bei der Konkurrenz. Der Aufsichtsrat habe Christian Jehle (49) vom Rivalen Computacenter zum 1. Januar 2026 in den Vorstand berufen, teilte der MDAX-Konzern am Mittwoch in Neckarsulm mit. Bei den Briten war Jehle auch für die Finanzen zuständig.

ROUNDUP: Google bläst zum Angriff bei Künstlicher Intelligenz

MOUNTAIN VIEW - Chatbots wie ChatGPT haben Google (Alphabet C (ex Google)) zuletzt oft in den Schatten gestellt - doch der Internet-Riese geht jetzt zum Gegenangriff über. Auf der Entwicklerkonferenz Google I/O zeigte der Konzern seine Vision, wie seine Künstliche Intelligenz die Nutzer im Alltag auf Schritt und Tritt begleiten und ihnen das Leben erleichtern soll. Eine zentrale Rolle spielen dabei auch Kameras von Smartphones und Computer-Brillen, dank denen die KI sehen kann, worauf der Mensch gerade schaut.

Julius Bär: Abschreibung von 130 Millionen Franken - Halbjahresgewinn sinkt

ZÜRICH - Erneuter Rückschlag für Julius Bär: Die schweizerische Privatbank muss eine weitere Wertberichtigung auf ihrem Kreditportfolio vornehmen. Dies führe zu einer Nettobelastung von 130 Millionen Franken, teilte die Bank am Dienstagabend mit.

Roche muss FDA weitere Daten zu Columvi liefern

BASEL - Der schweizerische Pharmakonzern Roche muss der US-Arzneimittelbehörde FDA weitere Daten zur geplanten Zulassung des Krebsmittels Columvi liefern. Dieses soll in Kombination mit einer Chemotherapie zur Behandlung von Patienten mit rückfälligem oder refraktärem B-Zell-Lymphom eingesetzt werden, die nicht transplantationsfähig sind.

Nestle will am Mineralwassergeschäft festhalten

ZÜRICH - Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé will trotz Skandalen in Frankreich am Wassergeschäft festhalten. "Wir verkaufen das Wassergeschäft nicht", sagte Nestlé-Chef Laurent Freixe in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der "Neuen Zürcher Zeitung". Möglicherweise werde Nestlé allerdings einen Anteil am Wassergeschäft veräußern, erklärte der 63-jährige Manager.

Weitere Meldungen

