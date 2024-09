Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk zeigt sich am Montagvormittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Im XETRA-Handel gewannen die Drägerwerk-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Um 09:00 Uhr ging es für das Drägerwerk-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 46,45 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Drägerwerk-Aktie bisher bei 46,45 EUR. Mit einem Wert von 46,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Drägerwerk-Aktie belief sich zuletzt auf 9 Aktien.

Bei einem Wert von 56,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.11.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Drägerwerk-Aktie 20,99 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2023 (41,75 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Drägerwerk-Aktie 10,12 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Im Vorjahr hatte Drägerwerk 1,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 58,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Drägerwerk am 25.07.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,42 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Drägerwerk 0,57 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 784,67 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Drägerwerk einen Umsatz von 771,26 Mio. EUR eingefahren.

Drägerwerk wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Drägerwerk rechnen Experten am 04.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Drägerwerk-Aktie in Höhe von 4,96 EUR im Jahr 2024 aus.

